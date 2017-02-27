Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............09.02.2023..........10.02.2023
дата розрахунку.............08.02.2023...........09.02.2023
Євро................................39,2564................39,3826...+0.32%
Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0770 (вчера 1.0735)
Индекс доллара DXY в 15-00 102.87 (вчера 103.26)
Продолжаем ползти вниз.
Во вторник, когда НБУ продал валюты значительно больше нормы, клиентское предложение превышало спрос. Похоже, это был отголосок всплеска клиентского спроса в понедельник. Вчера объем интервенций вернулся к норме.
Клиентское предложение сохраняется на достаточно высоком уровне относительно января.
Наличка продолжает активно перетекать в банки.