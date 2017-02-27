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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10297102981029910300

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 79
Менше 38,00
0
0
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
3%
2
39,50-40,00
9%
7
40,00-40,50
27%
21
40,50-41,00
25%
20
41,00-41,50
13%
10
41,50-42,00
10%
8
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
9%
7
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 16:44

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............09.02.2023..........10.02.2023
дата розрахунку.............08.02.2023...........09.02.2023
Євро................................39,2564................39,3826...+0.32%
Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0770 (вчера 1.0735)

Индекс доллара DXY в 15-00 102.87 (вчера 103.26)
Продолжаем ползти вниз.

Во вторник, когда НБУ продал валюты значительно больше нормы, клиентское предложение превышало спрос. Похоже, это был отголосок всплеска клиентского спроса в понедельник. Вчера объем интервенций вернулся к норме.
Клиентское предложение сохраняется на достаточно высоком уровне относительно января.
Наличка продолжает активно перетекать в банки.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 09:30

Запорожье
39,90/40,00
42,60/42,85
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 10:23

Вчера купил баксики по 39,93
Amat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 10:31

  Ромасик написав:
Yuri_61 написав:
  Дюрі-бачі написав:Я планую крутити весь цей рік (так щоб крайні депозити забрати до середини грудня) десь 40-50% свого капіталу. Якщо не буде кращих схем.


капець нема слів
полюбляєте адреналін?

вже краще біткоінів купити
По 19?

По 19 купити тоді було непогано, зараз мали б хороший навар!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 10:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Сегодня гривна традиционно укрепится.
antey1969
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  #<1 ... 10297102981029910300
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