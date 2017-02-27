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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 16:44
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............09.02.2023..........10.02.2023
дата розрахунку.............08.02.2023...........09.02.2023
Євро................................39,2564................39,3826...+0.32%
Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0770 (вчера 1.0735)
Индекс доллара DXY в 15-00 102.87 (вчера 103.26)
Продолжаем ползти вниз.
Во вторник, когда НБУ продал валюты значительно больше нормы, клиентское предложение превышало спрос. Похоже, это был отголосок всплеска клиентского спроса в понедельник. Вчера объем интервенций вернулся к норме.
Клиентское предложение сохраняется на достаточно высоком уровне относительно января.
Наличка продолжает активно перетекать в банки.
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 09:30
Запорожье
39,90/40,00
42,60/42,85
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edvardd
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 10:23
Вчера купил баксики по 39,93
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 10:31
Ромасик написав: Yuri_61 написав: Дюрі-бачі написав:
Я планую крутити весь цей рік (так щоб крайні депозити забрати до середини грудня) десь 40-50% свого капіталу. Якщо не буде кращих схем.
капець нема слів
полюбляєте адреналін?
вже краще біткоінів купити
По 19?
По 19 купити тоді було непогано, зараз мали б хороший навар!
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 10:33
Сегодня гривна традиционно укрепится.
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antey1969
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 11:48
edvardd написав:
Запорожье
39,90/40,00
42,60/42,85
39,92/39,98
42,60/42,80
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edvardd
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 12:24
39,90/40,05. Доляр як вчора на вечір. Мабуть нема куди вже ,,укріпляться,,
42,50/42,80
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alex lem
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 12:43
alex lem написав:
Мабуть нема куди вже ,,укріпляться,,
Справжнє дно трохи нижче 38, тому є ще куди зміцнюватись.
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Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 13:09
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
39,90/40,00
42,60/42,85
39,92/39,98
42,60/42,80
39,93/40,00
42,40/42,75
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edvardd
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 14:41
edvardd
Здравствуйте.
Всем Здоровья И Удачи.
Эдвард , ИЗВИНИТЕ , совершенно случайно нажал на жалобу .
Простите .
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