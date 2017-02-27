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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10298102991030010301

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.8 5 83
Менше 38,00
0
0
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
8%
7
40,00-40,50
25%
21
40,50-41,00
24%
20
41,00-41,50
13%
11
41,50-42,00
10%
8
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
11%
9
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 15:25

  edvardd написав:
  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
39,90/40,00
42,60/42,85

39,92/39,98
42,60/42,80

39,93/40,00
42,40/42,75

40,00/40,05
42,60/42,75
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 15:58

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................10.02.2023............13.02.2023
дата розрахунку...............09.02.2023.............10.02.2023
Євро..................................39,3826..................39,0644...-0.81%
Долар США.......................36,5686..................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0682 (вчера 1.0770)

Индекс доллара DXY в 15-00 103.51 (вчера 102.87)
Доллар снова вырос и вернулся к позавчерашнему максимуму. Колебания весьма размашистые.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 16:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

а приват все ниже и ниже давит
39.30 на 39.80
так как торгуют баксом не с приноса явно то походу у них спец задание от НБУ.
mephala
 
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