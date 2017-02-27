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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 лют, 2023 15:25
edvardd написав: edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
39,90/40,00
42,60/42,85
39,92/39,98
42,60/42,80
39,93/40,00
42,40/42,75
40,00/40,05
42,60/42,75
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edvardd
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 15:58
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................10.02.2023............13.02.2023
дата розрахунку...............09.02.2023.............10.02.2023
Євро..................................39,3826..................39,0644...-0.81%
Долар США.......................36,5686..................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0682 (вчера 1.0770)
Индекс доллара DXY в 15-00 103.51 (вчера 102.87)
Доллар снова вырос и вернулся к позавчерашнему максимуму. Колебания весьма размашистые.
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Сибарит
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 16:45
а приват все ниже и ниже давит
39.30 на 39.80
так как торгуют баксом не с приноса явно то походу у них спец задание от НБУ.
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mephala
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 18:39
mephala написав:
а приват все ниже и ниже давит
39.30 на 39.80
так как торгуют баксом не с приноса явно то походу у них спец задание от НБУ.
Приват на продажу (те що бачу в себе) купить можливо до тисячі доларів і ,,старими,, не кольоровими. Так в касі і каже тільки старі. А забираю замовлені з конверт депо, то віддає касир новими.
На вечір доляр по 5 коп навіть трохи піднявся навпаки ракетному обстрілу
39,95/40,10
42,50/42,75
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alex lem
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 18:45
alex lem написав:39,90/40,05. Доляр як вчора на вечір. Мабуть нема куди вже ,,укріпляться,,
42,50/42,80
Наростаюча хвиля карусельщіків скоро зрівняє курс готівкового доляра з офіційним
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 18:48
mephala написав:
а приват все ниже и ниже давит
39.30 на 39.80
так как торгуют баксом не с приноса явно то походу у них спец задание от НБУ.
А Ощаду дал противоположное спец задание. Торгуют 39.85/40.65
Хотите об этом поговорить ?
Устраивайтесь поудобней, смотрим на маятник, я начинаю обратный отсчёт...
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Игорь
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 20:16
холява написав:edvardd
Здравствуйте.
Всем Здоровья И Удачи.
Эдвард , ИЗВИНИТЕ , совершенно случайно нажал на жалобу .
Простите .
й зовсім випадково заповнив поле додаткова інформація
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Shaman
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 20:18
Дюрі-бачі написав: alex lem написав:
Мабуть нема куди вже ,,укріпляться,,
Справжнє дно трохи нижче 38, тому є ще куди зміцнюватись.
обґрунтування рівня 38 - я так бачу
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Shaman
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 20:46
Shaman написав:
обґрунтування рівня 38 - я так бачу
Дно - уже 37.45, ровно за столько валюту продают на депо. Хотя... 36.6 тогда - абсолютный ноль. Недостижимое число )
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Andrey2512
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