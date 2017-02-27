|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 лют, 2023 23:33
и шо, у кого то есть сомнения чем этот укрепляж закончится, депозиты под 18% ничего не напоминают?
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 6996
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 6060 раз.
- Подякували: 938 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 10 лют, 2023 23:42
чик написав:
и шо, у кого то есть сомнения чем этот укрепляж закончится, депозиты под 18% ничего не напоминают?
ну чем , заберем валюту по окончании депозитов , и перенесем в другие инструменти..
-
lamal
-
-
- Повідомлень: 240
- З нами з: 11.03.21
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 лют, 2023 23:49
чик написав:
депозиты под 18% ничего не напоминают
Ну всё.... Всех карусельщиков начнут стричь как овечек
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 472
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|31979
|35561186
|
П'ят 10 лют, 2023 23:29
чик
|
|1705
|12694588
|
Сер 25 січ, 2023 09:53
BIGor
|
|7975
|22885049
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|