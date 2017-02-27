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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 84
Менше 38,00
0
0
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
8%
7
40,00-40,50
25%
21
40,50-41,00
24%
20
41,00-41,50
13%
11
41,50-42,00
10%
8
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
9
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 23:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

и шо, у кого то есть сомнения чем этот укрепляж закончится, депозиты под 18% ничего не напоминают?
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 23:42

  чик написав:и шо, у кого то есть сомнения чем этот укрепляж закончится, депозиты под 18% ничего не напоминают?
ну чем , заберем валюту по окончании депозитов , и перенесем в другие инструменти..
lamal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 23:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  чик написав:депозиты под 18% ничего не напоминают


Ну всё.... Всех карусельщиков начнут стричь как овечек
Andrey2512
 
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Запорожье
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edvardd
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  #<1 ... 10299103001030110302
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