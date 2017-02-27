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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10299103001030110302

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 84
Менше 38,00
0
0
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
8%
7
40,00-40,50
25%
21
40,50-41,00
24%
20
41,00-41,50
13%
11
41,50-42,00
10%
8
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
9
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 23:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

и шо, у кого то есть сомнения чем этот укрепляж закончится, депозиты под 18% ничего не напоминают?
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 23:42

  чик написав:и шо, у кого то есть сомнения чем этот укрепляж закончится, депозиты под 18% ничего не напоминают?
ну чем , заберем валюту по окончании депозитов , и перенесем в другие инструменти..
lamal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 23:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  чик написав:депозиты под 18% ничего не напоминают


Ну всё.... Всех карусельщиков начнут стричь как овечек
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 08:59

Запорожье
40,00/40,05
42,50/42,75
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 11:11

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  freeze написав:
alex lem написав:Провінція
40,05/40,20
42,65/43,15
Мабуть дозбираю соцпайки, і почекаю поки Успіх получить зарплату. ;)


В этом месяце влияние зарплат военных на валютный рынок будет меньше, чем обычно.
Нам сегодня объявили, что сотку в бригаде в этом месяце выплачивать не будут, потому что постанова кабмина и ряд других документов выписаны крайне невразумительно, наши попросили дополнительных разъяснений, возможно в марте выплатят в двойном размере и за январь, и за февраль, но это не точно. И такая ситуация во многих бригадах.
Сотку по крайней мере у нас сейчас получают только раненные, со дня получения ранения.

Отправлено с моего M2003J15SC через Tapatalk

Мої вітання!
Зарплата прийшла ще 7-го числа, але знову на 1,5К менше(тобто прийшло 13К) - але думаю, що так само, як і минулого місяця докинуть тих 1,5К через декілька днів.

Справді, з цими новими законами важко розібратись - тож хіба по виплатах у березні і дізнаємось))

Що-до курсу - то не думаю, що він суттєво (на 2грн) зросте, чи впаде в найближчий місяць.

п.с.
Моя ротація виявилась зовсім не тривалою... - тож нас вже з області Флер, перекинули в область Хотаба :wink: - мабуть, потрібно за його помешканням приглядати, поки він десь льОтає... :D
Успіх
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  #<1 ... 10299103001030110302
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