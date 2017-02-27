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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 лют, 2023 23:33
и шо, у кого то есть сомнения чем этот укрепляж закончится, депозиты под 18% ничего не напоминают?
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чик
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 23:42
чик написав:
и шо, у кого то есть сомнения чем этот укрепляж закончится, депозиты под 18% ничего не напоминают?
ну чем , заберем валюту по окончании депозитов , и перенесем в другие инструменти..
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lamal
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 23:49
чик написав:
депозиты под 18% ничего не напоминают
Ну всё.... Всех карусельщиков начнут стричь как овечек
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Додано: Суб 11 лют, 2023 08:59
Запорожье
40,00/40,05
42,50/42,75
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Додано: Суб 11 лют, 2023 11:11
freeze написав:
alex lem написав:Провінція
40,05/40,20
42,65/43,15
Мабуть дозбираю соцпайки, і почекаю поки Успіх получить зарплату. ;)
В этом месяце влияние зарплат военных на валютный рынок будет меньше, чем обычно.
Нам сегодня объявили, что сотку в бригаде в этом месяце выплачивать не будут, потому что постанова кабмина и ряд других документов выписаны крайне невразумительно, наши попросили дополнительных разъяснений, возможно в марте выплатят в двойном размере и за январь, и за февраль, но это не точно. И такая ситуация во многих бригадах
.
Сотку по крайней мере у нас сейчас получают только раненные, со дня получения ранения.
Отправлено с моего M2003J15SC через Tapatalk
Мої вітання!
Зарплата прийшла ще 7-го числа, але знову на 1,5К менше(тобто прийшло 13К) - але думаю, що так само, як і минулого місяця докинуть тих 1,5К через декілька днів.
Справді, з цими новими законами важко розібратись - тож хіба по виплатах у березні і дізнаємось))
Що-до курсу - то не думаю, що він суттєво (на 2грн) зросте, чи впаде в найближчий місяць.
п.с.
Моя ротація виявилась зовсім не тривалою... - тож нас вже з області Флер, перекинули в область Хотаба
- мабуть, потрібно за його помешканням приглядати, поки він десь льОтає...
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Успіх
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