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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 лют, 2023 23:33
и шо, у кого то есть сомнения чем этот укрепляж закончится, депозиты под 18% ничего не напоминают?
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чик
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 23:42
чик написав:
и шо, у кого то есть сомнения чем этот укрепляж закончится, депозиты под 18% ничего не напоминают?
ну чем , заберем валюту по окончании депозитов , и перенесем в другие инструменти..
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lamal
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 23:49
чик написав:
депозиты под 18% ничего не напоминают
Ну всё.... Всех карусельщиков начнут стричь как овечек
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Andrey2512
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Додано: Суб 11 лют, 2023 08:59
Запорожье
40,00/40,05
42,50/42,75
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edvardd
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Додано: Суб 11 лют, 2023 11:11
freeze написав:
alex lem написав:Провінція
40,05/40,20
42,65/43,15
Мабуть дозбираю соцпайки, і почекаю поки Успіх получить зарплату. ;)
В этом месяце влияние зарплат военных на валютный рынок будет меньше, чем обычно.
Нам сегодня объявили, что сотку в бригаде в этом месяце выплачивать не будут, потому что постанова кабмина и ряд других документов выписаны крайне невразумительно, наши попросили дополнительных разъяснений, возможно в марте выплатят в двойном размере и за январь, и за февраль, но это не точно. И такая ситуация во многих бригадах
.
Сотку по крайней мере у нас сейчас получают только раненные, со дня получения ранения.
Отправлено с моего M2003J15SC через Tapatalk
Мої вітання!
Зарплата прийшла ще 7-го числа, але знову на 1,5К менше(тобто прийшло 13К) - але думаю, що так само, як і минулого місяця докинуть тих 1,5К через декілька днів.
Справді, з цими новими законами важко розібратись - тож хіба по виплатах у березні і дізнаємось))
Що-до курсу - то не думаю, що він суттєво (на 2грн) зросте, чи впаде в найближчий місяць.
п.с.
Моя ротація виявилась зовсім не тривалою... - тож нас вже з області Флер, перекинули в область Хотаба
- мабуть, потрібно за його помешканням приглядати, поки він десь льОтає...
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Успіх
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Додано: Суб 11 лют, 2023 12:42
Всі хочуть хороший курс.
Хороший курс буде після перемоги.
Перемогти просто -- просто проголосуйте!
...подайте хто скільки зможе голосів...
Лишилось неповні 2тижні.
Ще треба всього лиш 1700голосів.
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Bobua
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Додано: Суб 11 лют, 2023 13:41
edvardd написав:
Запорожье
40,00/40,05
42,50/42,75
40,00/40,10
42,60/42,70
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edvardd
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Додано: Суб 11 лют, 2023 13:50
чик написав:
и шо, у кого то есть сомнения чем этот укрепляж закончится, депозиты под 18% ничего не напоминают?
обезумевшие хомяки решили что заработают на государстве в экономической агонии. все это уже было 9 лет назад.
особенно смешно, когда жадность маскируют патриотизмом
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Moneta
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Додано: Суб 11 лют, 2023 13:55
Через пару дней увидим опять 40,2 и к концу мес. 40,45
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 11 лют, 2023 14:05
Bobua написав:
Всі хочуть хороший курс.
Хороший курс буде після перемоги.
Перемогти просто -- просто проголосуйте!
...подайте хто скільки зможе голосів...
Лишилось неповні 2тижні.
Ще треба всього лиш 1700голосів.
Тут все адекватные прекрасно понимают. что после победы курс будет совсем НЕ хороший.Как голосование под этим бредом может повлиять на скорость нашей победы.Ну колбасу московскую уже давно переименовали на украинскую.Или встречал . когда на ценнике просто колбаса мк.Хотя и это нарушение международных правил. т к это запатентованный продукт.И что изменится если ты будеш рашку масковией называть.Во всём мире она останется Россией как и была.а сейчас насколько у кого обострение и без петиции называют их как кому угодно, это дело личное в личных кругах.
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Кучинелли
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