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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 лют, 2023 14:08
Игорь Алексеевич написав:
Через пару дней увидим опять 40,2 и к концу мес. 40,45
а конец осени 43
мы помним
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Додано: Суб 11 лют, 2023 14:35
J написав: Игорь Алексеевич написав:
Через пару дней увидим опять 40,2 и к концу мес. 40,45
а конец осени 43
мы помним
Он был и 50. Запорожье - Мелитополь. Мелитополь - Запорожье
Правда про этот курс не афишировали, хотя это - УКРАИНА.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 11 лют, 2023 15:03
Кучинелли написав:
Тут все адекватные прекрасно понимают. что после победы курс будет совсем НЕ хороший.Как голосование под этим бредом может повлиять на скорость нашей победы.Ну колбасу московскую уже давно переименовали на украинскую.Или встречал . когда на ценнике просто колбаса мк.Хотя и это нарушение международных правил. т к это запатентованный продукт.И что изменится если ты будеш рашку масковией называть.Во всём мире она останется Россией как и была.а сейчас насколько у кого обострение и без петиции называют их как кому угодно, это дело личное в личных кругах.
Ось запиляти петицію, коли вздовж і впоперек порушено одну з основних статей Конституції - №5, це не те.
Простіше відкривати петиції на всяку нісенітницю, всім подобається.
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