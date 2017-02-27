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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 лют, 2023 14:08
Игорь Алексеевич написав:
Через пару дней увидим опять 40,2 и к концу мес. 40,45
а конец осени 43
мы помним
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J
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Додано: Суб 11 лют, 2023 14:35
J написав: Игорь Алексеевич написав:
Через пару дней увидим опять 40,2 и к концу мес. 40,45
а конец осени 43
мы помним
Он был и 50. Запорожье - Мелитополь. Мелитополь - Запорожье
Правда про этот курс не афишировали, хотя это - УКРАИНА.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 11 лют, 2023 15:03
Кучинелли написав:
Тут все адекватные прекрасно понимают. что после победы курс будет совсем НЕ хороший.Как голосование под этим бредом может повлиять на скорость нашей победы.Ну колбасу московскую уже давно переименовали на украинскую.Или встречал . когда на ценнике просто колбаса мк.Хотя и это нарушение международных правил. т к это запатентованный продукт.И что изменится если ты будеш рашку масковией называть.Во всём мире она останется Россией как и была.а сейчас насколько у кого обострение и без петиции называют их как кому угодно, это дело личное в личных кругах.
Економіка зараз це лише зовнішні вливання, курс уже справа другорядна - він затиснутий в обставини.
Демократична країна - ось де першочергові питання.
Ось запиляти петицію, коли вздовж і впоперек порушено одну з основних статей Конституції - №5, це не те. Конституційний суд примножили на 0. Аналогічно.
Рівень карнавального суспільства зашкалює - "Хліба та видовищ".
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Прораб
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Додано: Суб 11 лют, 2023 15:32
Успіх написав:
Справді, з цими новими законами важко розібратись - тож хіба по виплатах у березні і дізнаємось))
Значить у березні може прийти подвійна премія?
І ще:
Ще і на поточних назбиралось:
Взагалі цікава ситуація коли ріст курсу нац.валюти наводить легку паніку на форумчан
.
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Ой+
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Додано: Суб 11 лют, 2023 16:26
Ой+ написав:
Взагалі цікава ситуація коли ріст курсу нац.валюти наводить легку паніку на форумчан
.
Ну Ви ж добре розумієте зза чого легка паніка.
Клюбні депо і каруселі.
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alex lem
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Додано: Суб 11 лют, 2023 16:49
Ой+ написав:
Значить у березні може прийти подвійна премія?
Взагалі, то ще цього місяця подивимось на розмір...
премії
Переважно вона приходить після 20тих чисел, хоч в грудні прийшла 16го, а в січні - 19го.
п.с.
Тутешні всі на "каруселі клубу100" і трохи нервуються через укріплення гривні
Ох, не тим ви переймаєтесь - не тим!
Насолоджуйтесь життям, поки є можливість!
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Успіх
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