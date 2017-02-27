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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10302103031030410305>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 85
Менше 38,00
0
0
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
8%
7
40,00-40,50
25%
21
40,50-41,00
24%
20
41,00-41,50
14%
12
41,50-42,00
9%
8
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
9
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 17:33

  Moneta написав:
  чик написав:и шо, у кого то есть сомнения чем этот укрепляж закончится, депозиты под 18% ничего не напоминают?


обезумевшие хомяки решили что заработают на государстве в экономической агонии. все это уже было 9 лет назад.

особенно смешно, когда жадность маскируют патриотизмом :D

Так мінімум до кінця року держава на апаратах життєзабезпечення. Чому б не скористатися
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 17:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  чик написав:так пусть историю учат. знают до какого года выплчивалась помощь союэникам и чем ссср


Какой вред экономике наносят эти карусели? По большому счету, идёт перераспределение средств хомячков.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 17:38

  Дюрі-бачі написав:pesikot Ну от Мадярів ми називаємо Венграми, Дойчів - Німцями...

а я гадав Угорцями.

в яких саме Карпатах ви знаходитесь? ;)

щось видавало в Штірлиці ... :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 17:40

На валютной ветке политика. Куда мир катится?

Лише НБУ за минулий рік надрукував для бюджету 400 млрд грн. І уся ця ліквідність наразі створює навіс, який загрожує курсовій стабільності. Життєво важливо зв’язати ці кошти і контролювати їх рух, запропонувавши вкладникам привабливу відсоткову ставку. Строкові депозити, один з таких інструментів. За відсутності адміністративних обмежень, через певний психологічний фактор, люди можуть одразу захотіти зняти гроші і вони опиняться на валютному ринку.

Статья большая. Читаем и делаем выводы
https://lb.ua/economics/2023/02/09/5453 ... osvid.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 17:44

  Дюрі-бачі написав:pesikot Ну от Мадярів ми називаємо Венграми, Дойчів - Німцями...

І як це допомагає для перемоги ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 17:46

  pesikot написав:
  Дюрі-бачі написав:pesikot Ну от Мадярів ми називаємо Венграми, Дойчів - Німцями...

І як це допомагає для перемоги ?

Це допомагає після перемоги психологічно
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 17:48

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:
  Дюрі-бачі написав:pesikot Ну от Мадярів ми називаємо Венграми, Дойчів - Німцями...

І як це допомагає для перемоги ?

Це допомагає після перемоги психологічно

Якась маєчня
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 17:50

  pesikot написав:
  Дюрі-бачі написав:pesikot Ну от Мадярів ми називаємо Венграми, Дойчів - Німцями...

І як це допомагає для перемоги ?

пропонуєте називати їх так,
як їх називають наші військові?
J
 
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  J написав:
  pesikot написав:
  Дюрі-бачі написав:pesikot Ну от Мадярів ми називаємо Венграми, Дойчів - Німцями...

І як це допомагає для перемоги ?

пропонуєте називати їх так,
як їх називають наші військові?

Пропоную не займатися дурницями
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 18:01

  Andrey2512 написав:
  чик написав:так пусть историю учат. знают до какого года выплчивалась помощь союэникам и чем ссср


Какой вред экономике наносят эти карусели? По большому счету, идёт перераспределение средств хомячков.

для вас хомячки, для меня соотечественники и мне жалко слушать знакомых, которые нахапались па 45, а сча вынуждены сдавать па 39.80 причём особо одарённые еще и годовые гривнедепо открывают. тут не знаешь шо завтра будет...
чик
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