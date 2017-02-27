Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 лют, 2023 17:33
Moneta написав: чик написав:
и шо, у кого то есть сомнения чем этот укрепляж закончится, депозиты под 18% ничего не напоминают?
обезумевшие хомяки решили что заработают на государстве в экономической агонии. все это уже было 9 лет назад.
особенно смешно, когда жадность маскируют патриотизмом
Так мінімум до кінця року держава на апаратах життєзабезпечення. Чому б не скористатися
Дюрі-бачі
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Додано: Суб 11 лют, 2023 17:35
чик написав:
так пусть историю учат. знают до какого года выплчивалась помощь союэникам и чем ссср
Какой вред экономике наносят эти карусели? По большому счету, идёт перераспределение средств хомячков.
Andrey2512
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Додано: Суб 11 лют, 2023 17:38
Дюрі-бачі написав: pesikot
Ну от Мадярів ми називаємо Венграми, Дойчів - Німцями...
а я гадав Угорцями.
в яких саме Карпатах ви знаходитесь?
щось видавало в Штірлиці ...
Shaman
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Додано: Суб 11 лют, 2023 17:40
Лише НБУ за минулий рік надрукував для бюджету 400 млрд грн. І уся ця ліквідність наразі створює навіс, який загрожує курсовій стабільності. Життєво важливо зв’язати ці кошти і контролювати їх рух, запропонувавши вкладникам привабливу відсоткову ставку. Строкові депозити, один з таких інструментів. За відсутності адміністративних обмежень, через певний психологічний фактор, люди можуть одразу захотіти зняти гроші і вони опиняться на валютному ринку.
Статья большая. Читаем и делаем выводы
https://lb.ua/economics/2023/02/09/5453 ... osvid.html
vitaliian
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Додано: Суб 11 лют, 2023 17:44
Дюрі-бачі написав: pesikot
Ну от Мадярів ми називаємо Венграми, Дойчів - Німцями...
І як це допомагає для перемоги ?
pesikot
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Додано: Суб 11 лют, 2023 17:46
pesikot написав: Дюрі-бачі написав: pesikot
Ну от Мадярів ми називаємо Венграми, Дойчів - Німцями...
І як це допомагає для перемоги ?
Це допомагає після перемоги психологічно
Дюрі-бачі
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Додано: Суб 11 лют, 2023 17:48
Дюрі-бачі написав: pesikot написав: Дюрі-бачі написав: pesikot
Ну от Мадярів ми називаємо Венграми, Дойчів - Німцями...
І як це допомагає для перемоги ?
Це допомагає після перемоги психологічно
Якась маєчня
pesikot
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Додано: Суб 11 лют, 2023 17:50
pesikot написав: Дюрі-бачі написав: pesikot
Ну от Мадярів ми називаємо Венграми, Дойчів - Німцями...
І як це допомагає для перемоги ?
пропонуєте називати їх так,
як їх називають наші військові?
J
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Додано: Суб 11 лют, 2023 17:57
J написав: pesikot написав: Дюрі-бачі написав: pesikot
Ну от Мадярів ми називаємо Венграми, Дойчів - Німцями...
І як це допомагає для перемоги ?
пропонуєте називати їх так,
як їх називають наші військові?
Пропоную не займатися дурницями
pesikot
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Додано: Суб 11 лют, 2023 18:01
Andrey2512 написав: чик написав:
так пусть историю учат. знают до какого года выплчивалась помощь союэникам и чем ссср
Какой вред экономике наносят эти карусели? По большому счету, идёт перераспределение средств хомячков.
для вас хомячки, для меня соотечественники и мне жалко слушать знакомых, которые нахапались па 45, а сча вынуждены сдавать па 39.80 причём особо одарённые еще и годовые гривнедепо открывают. тут не знаешь шо завтра будет...
чик
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