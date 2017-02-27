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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10302103031030410305

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 85
Менше 38,00
0
0
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
8%
7
40,00-40,50
25%
21
40,50-41,00
24%
20
41,00-41,50
14%
12
41,50-42,00
9%
8
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
9
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 18:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Може давайте трішки про валюту? Хто що думає про перспективи євро? Коли зміниться тренд і до яких висот підніметься?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 18:03

  pesikot написав:
  J написав:
  pesikot написав:,
І як це допомагає для перемоги ?

пропонуєте називати їх так,
як їх називають наші військові?

Пропоную не займатися дурницями

але ж військові краще знають яка назва
допоможе їм перемогти
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 18:10

чик

Так причем это к конверт-депо?)
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 18:11

  J написав:
  pesikot написав:
  J написав:пропонуєте називати їх так,
як їх називають наші військові?

Пропоную не займатися дурницями

але ж військові краще знають яка назва
допоможе їм перемогти

Путін - ....
Рускій воєный корабль іди на ...

Ось це допомагає краще
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 18:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  ihorsic написав:Може давайте трішки про валюту? Хто що думає про перспективи євро? Коли зміниться тренд і до яких висот підніметься?

Після перемоги у війні, до 1,30-1,40$.
А от після початку закупки газу до сховищ я чекаю на падіння до 1$
Дюрі-бачі
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