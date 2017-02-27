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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 лют, 2023 18:02
Може давайте трішки про валюту? Хто що думає про перспективи євро? Коли зміниться тренд і до яких висот підніметься?
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ihorsic
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Додано: Суб 11 лют, 2023 18:03
pesikot написав: J написав: pesikot написав:
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І як це допомагає для перемоги ?
пропонуєте називати їх так,
як їх називають наші військові?
Пропоную не займатися дурницями
але ж військові краще знають яка назва
допоможе їм перемогти
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J
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Додано: Суб 11 лют, 2023 18:10
чик
Так причем это к конверт-депо?)
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Andrey2512
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Додано: Суб 11 лют, 2023 18:11
J написав: pesikot написав: J написав:
пропонуєте називати їх так,
як їх називають наші військові?
Пропоную не займатися дурницями
але ж військові краще знають яка назва
допоможе їм перемогти
Путін - ....
Рускій воєный корабль іди на ...
Ось це допомагає краще
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pesikot
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Додано: Суб 11 лют, 2023 18:15
ihorsic написав:
Може давайте трішки про валюту? Хто що думає про перспективи євро? Коли зміниться тренд і до яких висот підніметься?
Після перемоги у війні, до 1,30-1,40$.
А от після початку закупки газу до сховищ я чекаю на падіння до 1$
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Додано: Суб 11 лют, 2023 20:25
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Додано: Суб 11 лют, 2023 20:31
Andrey2512 написав:чик
Так причем это к конверт-депо?)
непричем, пишу ж на валютной ветке. просто сейчас не та сит, чтобы делить людей на хомяков и вумных. в мирное время с внутрненними траблами это было уместно, а сча мне жаль людей, которые не врубаются и стараюсь им помочь разобраться.
нае...вать друг друга будем после победы.
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