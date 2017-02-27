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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 лют, 2023 18:02
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Може давайте трішки про валюту? Хто що думає про перспективи євро? Коли зміниться тренд і до яких висот підніметься?
Додано: Суб 11 лют, 2023 18:03
Додано: Суб 11 лют, 2023 18:11
Додано: Суб 11 лют, 2023 18:15
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Суб 11 лют, 2023 20:25
Первая конвертируемая валюта если шо
Додано: Суб 11 лют, 2023 20:31
непричем, пишу ж на валютной ветке. просто сейчас не та сит, чтобы делить людей на хомяков и вумных. в мирное время с внутрненними траблами это было уместно, а сча мне жаль людей, которые не врубаются и стараюсь им помочь разобраться.
нае...вать друг друга будем после победы.
Додано: Суб 11 лют, 2023 22:36
Сегодняшние карусели,это просто замаскированные "лабиринтом схем" примерно 8% в валюте обычного депозита.Прекрасно помню 14год,когда по вкладам в долларах,даже прижимистый немецкий Аваль давал то ли 12,то ли 13% на три месяца в баксах...Средняя ставка была 10-14%.Какая же здесь аномалия сейчас??Наоборот,все сделали для деповкладчиков,они теперь даже налоги выдуманные "кролем-Яценюком" на вклады,платят лишь со смешных и условных 0.1%,по факту зарабатывая на схеме,те самые +8% чистыми...Заработок сравнимый с Украинскими бондами валютными несколько лет назад...Просто своим гражданам,дали заработать эти %,наконец поняв-что займы лучше и правильнее черпать у внутреннего рынка....и у кого бабло есть,тот даст,тот вложит,тот рискнет и пойдет на поводу своей жадности.
Додано: Нед 12 лют, 2023 00:28
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Moody's
Украина - Са стабильный
Додано: Нед 12 лют, 2023 01:02
osafly
ну ты то понимаешь чем это закончится через год, другой особенно для гривнедепозитчиков. я здесь один из первых открыл почти на всю свободную гришу валютное купив па 29.55,когда в обменках баксы принимали па 33-35 и сколько тут мне доказыаали, что это не законно, получу их в грише и т.п. а теперь эти люди учат меня покупая па 37+, забавно...
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