Запорожье
40,05/40,10
42,60/42,75
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 лют, 2023 10:00
когда мы купили в Укргазе по 29,55 на черном принимали по 32,5-32,8
но это так-детали
покупать или нет по 37,45 каждый решает сам,
аргументы за и против на каждого действуют по разному
39,90-40,0
Додано: Нед 12 лют, 2023 10:04
According to Moody's, obligations rated 'Ca' are "highly speculative and are likely in, or very near, default, with some prospect of recovery of principal and interest".
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Этот рейтинг означает, что долговые обязательства "вероятно, в состоянии дефолта, или весьма близком к нему".
Причина корректировки - последствия российской войны против Украины (снижение устойчивости государственного долга и повышение вероятности реструктуризации долгов со значительными потерями для кредиторов частного сектора).
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