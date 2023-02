Додано: Нед 12 лют, 2023 10:04

antey1969 написав: Moody's

According to Moody's, obligations rated 'Ca' are "highly speculative and are likely in, or very near, default, with some prospect of recovery of principal and interest".-----------Этот рейтинг означает, что долговые обязательства "вероятно, в состоянии дефолта, или весьма близком к нему".Причина корректировки - последствия российской войны против Украины (снижение устойчивости государственного долга и повышение вероятности реструктуризации долгов со значительными потерями для кредиторов частного сектора).