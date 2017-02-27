чик написав:osafly ну ты то понимаешь чем это закончится через год, другой особенно для гривнедепозитчиков. я здесь один из первых открыл почти на всю свободную гришу валютное купив па 29.55,когда в обменках баксы принимали па 33-35 и сколько тут мне доказыаали, что это не законно, получу их в грише и т.п. а теперь эти люди учат меня покупая па 37+, забавно...
когда мы купили в Укргазе по 29,55 на черном принимали по 32,5-32,8 но это так-детали
покупать или нет по 37,45 каждый решает сам, аргументы за и против на каждого действуют по разному
Этот рейтинг означает, что долговые обязательства "вероятно, в состоянии дефолта, или весьма близком к нему".
Причина корректировки - последствия российской войны против Украины (снижение устойчивости государственного долга и повышение вероятности реструктуризации долгов со значительными потерями для кредиторов частного сектора).
prodigy тогда курс гулял каждый день, уже не помню точно и я открывал 3депо по разным курсам на чёрном. даже на поскоте сча приём 39,95. пару банок положили, своё дело сделали, теперь можно и на 40+...