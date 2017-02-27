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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10303103041030510306

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 89
Менше 38,00
0
0
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
9%
8
40,00-40,50
25%
22
40,50-41,00
22%
20
41,00-41,50
15%
13
41,50-42,00
9%
8
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
10
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 09:21

Запорожье
40,05/40,10
42,60/42,75
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 10:00

  чик написав:osafly
ну ты то понимаешь чем это закончится через год, другой особенно для гривнедепозитчиков. я здесь один из первых открыл почти на всю свободную гришу валютное купив па 29.55,когда в обменках баксы принимали па 33-35 и сколько тут мне доказыаали, что это не законно, получу их в грише и т.п. а теперь эти люди учат меня покупая па 37+, забавно...


когда мы купили в Укргазе по 29,55 на черном принимали по 32,5-32,8
но это так-детали

покупать или нет по 37,45 каждый решает сам,
аргументы за и против на каждого действуют по разному

39,90-40,0
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 10:04

  antey1969 написав:Moody's
Украина - Са стабильный


According to Moody's, obligations rated 'Ca' are "highly speculative and are likely in, or very near, default, with some prospect of recovery of principal and interest".

https://www.reuters.com/markets/europe/ ... 023-02-10/

-----------

Этот рейтинг означает, что долговые обязательства "вероятно, в состоянии дефолта, или весьма близком к нему".﻿

Причина корректировки - последствия российской войны против Украины (сн﻿﻿и﻿жение уст﻿ойчивости государственного долга и повышение вероятности реструктуризации долгов со значительными потерями для кредиторов частного сектора).
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 10:33

prodigy
тогда курс гулял каждый день, уже не помню точно и я открывал 3депо по разным курсам на чёрном.
даже на поскоте сча приём 39,95. пару банок положили, своё дело сделали, теперь можно и на 40+...
чик
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 12:30

  edvardd написав:Запорожье
40,05/40,10
42,60/42,75

40,00/40,10
42,55/42,65
edvardd
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