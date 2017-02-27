чик написав:osafly ну ты то понимаешь чем это закончится через год, другой особенно для гривнедепозитчиков. я здесь один из первых открыл почти на всю свободную гришу валютное купив па 29.55,когда в обменках баксы принимали па 33-35 и сколько тут мне доказыаали, что это не законно, получу их в грише и т.п. а теперь эти люди учат меня покупая па 37+, забавно...
когда мы купили в Укргазе по 29,55 на черном принимали по 32,5-32,8 но это так-детали
покупать или нет по 37,45 каждый решает сам, аргументы за и против на каждого действуют по разному
Этот рейтинг означает, что долговые обязательства "вероятно, в состоянии дефолта, или весьма близком к нему".
Причина корректировки - последствия российской войны против Украины (снижение устойчивости государственного долга и повышение вероятности реструктуризации долгов со значительными потерями для кредиторов частного сектора).
prodigy тогда курс гулял каждый день, уже не помню точно и я открывал 3депо по разным курсам на чёрном. даже на поскоте сча приём 39,95. пару банок положили, своё дело сделали, теперь можно и на 40+...
Этот рейтинг означает, что долговые обязательства "вероятно, в состоянии дефолта, или весьма близком к нему".
Причина корректировки - последствия российской войны против Украины (снижение устойчивости государственного долга и повышение вероятности реструктуризации долгов со значительными потерями для кредиторов частного сектора).
чик написав:prodigy тогда курс гулял каждый день, уже не помню точно и я открывал 3депо по разным курсам на чёрном. даже на поскоте сча приём 39,95. пару банок положили, своё дело сделали, теперь можно и на 40+...
лег только Форвард (остальные два российские, не в счет), банки в посление годы не кредитовали бизнесс , а дефицит бюджета (когда покупали ОВГЗ от Минфина) и даже "типа зарабатывали 2%" (брали рефинанс у НБУ под 9%, покупали облигации под 11%), но времена поменялись
и приходиться крутитmся как-то 1)продавать себе в убыток длинные облигации (3-4 годичные), но все-равно это меньше убыток, чем грабительский рефинанс 2)привлекать депозиты под 18+% (а что делать? все-равно дешевле , чем 25+%) 3)конверт-депо не являются убыточными для банков (т.к. покупка по 36,94 происходит под заказ клиентов на МБ), но заработок 1-1,5%+300грн(есть варианты)это манки бизнес
За даними НБУ, на 01.01.2023 склад першої п`ятірки банків за обсягом чистих активів залишився таким же, як він був на початок 2022 року: Приватбанк (549,7 млрд грн), Ощадбанк (272,2 млрд грн), Укрексімбанк (236,2 млрд грн), Райффайзен Банк (176,5 млрд грн), Укргазбанк (132,05 млрд грн).
Сенс Банк/Альфа-Банк - єдиний з ТОП-10 банків, у кого в 2022 році скоротилися активи (-40,68 млрд грн, або -35%), внаслідок чого він із показником 75 млрд грн спустився із 6-ої на 10-у сходинку в рейтингу.
На фоні цього ПУМБ (111,77 млрд грн) піднявся із 7-ої позиції на 6-у, Укрсиббанк (108,77 млрд грн) - із 8-ої та 7-у, ОТП Банк (91 млрд грн) - із 9-го місця на 8-е, Універсал Банк (86,15 млрд грн) - із 10-го на 9-е.
чик написав:prodigy тогда курс гулял каждый день, уже не помню точно и я открывал 3депо по разным курсам на чёрном. даже на поскоте сча приём 39,95. пару банок положили, своё дело сделали, теперь можно и на 40+...
За даними НБУ, найбільший прибуток за 2022 рік декларує Приватбанк (30,25 млрд грн), а найбільший збиток зафіксував Сенс Банк/Альфа-Банк (-6,965 млрд грн).
Найбільші відрахування до резервів (передусім, під кредитний портфель) у 2022 році були знову ж таки в Приватбанку (16,27 млрд грн) та Сенс Банку/Альфа-Банку (12,66 млрд грн).
Як зауважує регулятор, 46 банків за 2022 рік звітують про прибуток, а 21 банк - про збиток.