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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10304103051030610307>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 89
Менше 38,00
0
0
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
9%
8
40,00-40,50
25%
22
40,50-41,00
22%
20
41,00-41,50
15%
13
41,50-42,00
9%
8
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
10
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 09:21

Запорожье
40,05/40,10
42,60/42,75
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 10:00

  чик написав:osafly
ну ты то понимаешь чем это закончится через год, другой особенно для гривнедепозитчиков. я здесь один из первых открыл почти на всю свободную гришу валютное купив па 29.55,когда в обменках баксы принимали па 33-35 и сколько тут мне доказыаали, что это не законно, получу их в грише и т.п. а теперь эти люди учат меня покупая па 37+, забавно...


когда мы купили в Укргазе по 29,55 на черном принимали по 32,5-32,8
но это так-детали

покупать или нет по 37,45 каждый решает сам,
аргументы за и против на каждого действуют по разному

39,90-40,0
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 10:04

  antey1969 написав:Moody's
Украина - Са стабильный


According to Moody's, obligations rated 'Ca' are "highly speculative and are likely in, or very near, default, with some prospect of recovery of principal and interest".

https://www.reuters.com/markets/europe/ ... 023-02-10/

-----------

Этот рейтинг означает, что долговые обязательства "вероятно, в состоянии дефолта, или весьма близком к нему".﻿

Причина корректировки - последствия российской войны против Украины (сн﻿﻿и﻿жение уст﻿ойчивости государственного долга и повышение вероятности реструктуризации долгов со значительными потерями для кредиторов частного сектора).
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 10:33

prodigy
тогда курс гулял каждый день, уже не помню точно и я открывал 3депо по разным курсам на чёрном.
даже на поскоте сча приём 39,95. пару банок положили, своё дело сделали, теперь можно и на 40+...
чик
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 12:30

  edvardd написав:Запорожье
40,05/40,10
42,60/42,75

40,00/40,10
42,55/42,65
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 16:54

  Moneta написав:
  antey1969 написав:Moody's
Украина - Са стабильный


According to Moody's, obligations rated 'Ca' are "highly speculative and are likely in, or very near, default, with some prospect of recovery of principal and interest".

https://www.reuters.com/markets/europe/ ... 023-02-10/

-----------

Этот рейтинг означает, что долговые обязательства "вероятно, в состоянии дефолта, или весьма близком к нему".﻿

Причина корректировки - последствия российской войны против Украины (сн﻿﻿и﻿жение уст﻿ойчивости государственного долга и повышение вероятности реструктуризации долгов со значительными потерями для кредиторов частного сектора).

по правді, рейтинг F-, але оцінили Са
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 17:06

  чик написав:prodigy
тогда курс гулял каждый день, уже не помню точно и я открывал 3депо по разным курсам на чёрном.
даже на поскоте сча приём 39,95. пару банок положили, своё дело сделали, теперь можно и на 40+...


лег только Форвард (остальные два российские, не в счет),
банки в посление годы не кредитовали бизнесс , а дефицит бюджета (когда покупали ОВГЗ от Минфина) и даже "типа зарабатывали 2%" (брали рефинанс у НБУ под 9%, покупали облигации под 11%), но времена поменялись

и приходиться крутитmся как-то
1)продавать себе в убыток длинные облигации (3-4 годичные), но все-равно это меньше убыток, чем грабительский рефинанс
2)привлекать депозиты под 18+% (а что делать? все-равно дешевле , чем 25+%)
3)конверт-депо не являются убыточными для банков (т.к. покупка по 36,94 происходит под заказ клиентов на МБ), но заработок 1-1,5%+300грн(есть варианты)это манки бизнес
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 17:08

РЕЙТИНГ БАНКІВ ЗА ОБСЯГОМ АКТИВІВ

За даними НБУ, на 01.01.2023 склад першої п`ятірки банків за обсягом чистих активів залишився таким же, як він був на початок 2022 року: Приватбанк (549,7 млрд грн), Ощадбанк (272,2 млрд грн), Укрексімбанк (236,2 млрд грн), Райффайзен Банк (176,5 млрд грн), Укргазбанк (132,05 млрд грн).

Сенс Банк/Альфа-Банк - єдиний з ТОП-10 банків, у кого в 2022 році скоротилися активи (-40,68 млрд грн, або -35%), внаслідок чого він із показником 75 млрд грн спустився із 6-ої на 10-у сходинку в рейтингу.

На фоні цього ПУМБ (111,77 млрд грн) піднявся із 7-ої позиції на 6-у, Укрсиббанк (108,77 млрд грн) - із 8-ої та 7-у, ОТП Банк (91 млрд грн) - із 9-го місця на 8-е, Універсал Банк (86,15 млрд грн) - із 10-го на 9-е.



https://finbalance.com.ua/news/reytinh-bankiv-za-obsyahom-aktiviv-sens-bank_alfa-bank-rik-tomu-buv-6-im-a-stav-10-im
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 17:09

Зі статистики НБУ випливає, що в 2022 році серед банків, які є найбільшими держателями ОВДП, відповідний портфель держпаперів найсуттєвіше зменшився в Сітібанку - на 6,65 млрд грн (-76%).

При цьому найзначніше він збільшився в Приватбанку - на 29,65 млрд грн (+14,4%).


https://finbalance.com.ua/news/bilshist-top-bankiv-skorotili-ovdp-portfeli-v-2022-rotsi-naysuttvishe---sitibank
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 17:10

  чик написав:prodigy
тогда курс гулял каждый день, уже не помню точно и я открывал 3депо по разным курсам на чёрном.
даже на поскоте сча приём 39,95. пару банок положили, своё дело сделали, теперь можно и на 40+...


За даними НБУ, найбільший прибуток за 2022 рік декларує Приватбанк (30,25 млрд грн), а найбільший збиток зафіксував Сенс Банк/Альфа-Банк (-6,965 млрд грн).

Найбільші відрахування до резервів (передусім, під кредитний портфель) у 2022 році були знову ж таки в Приватбанку (16,27 млрд грн) та Сенс Банку/Альфа-Банку (12,66 млрд грн).

Як зауважує регулятор, 46 банків за 2022 рік звітують про прибуток, а 21 банк - про збиток.
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