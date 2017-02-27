Искатель написав:Що ж до готівки, тут більше приводів для оптимізму. На 10 ранку Київ вже працює по цінам 40,20-40,22 на продаж, і є ще потенціал для зниження десь приблизно до 40,05-40,10 на продаж. Але... 37,20 - це вже з "рожевих снів". Ніхто б не відмовився, але це надто малоймовірно.
який оптимізм з того, що долар знецінився за останні два тижня на 1%? або навіть 1,3%, імпортерам байдуже (вони розраховують на МБ) кому з цього користь?
СПОЖИВЧА ІНФЛЯЦІЯ СПОВІЛЬНИЛАСЯ В СІЧНІ ДО 26% Р/Р, А БАЗОВА ІНФЛЯЦІЯ ПРИСКОРИЛАСЯ ДО 23,3%
якщо не їсти фрукти (ціни на які зросли за рік на 77%), то 25% інфляції-це супер (враховуючи що нац.валюта знецінилась майже на 50%) купувати валюту на ринку по 37,20, щоб потім через пару місяців мати 43-44?
під час війни-краще мати стабільні за долар 40,0 або 39,0...але не 2 тижні, а мінімум півроку