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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10304103051030610307

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 89
Менше 38,00
0
0
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
9%
8
40,00-40,50
25%
22
40,50-41,00
22%
20
41,00-41,50
15%
13
41,50-42,00
9%
8
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
10
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 17:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Искатель написав:Що ж до готівки, тут більше приводів для оптимізму. На 10 ранку Київ вже працює по цінам 40,20-40,22 на продаж, і є ще потенціал для зниження десь приблизно до 40,05-40,10 на продаж. Але... 37,20 - це вже з "рожевих снів". Ніхто б не відмовився, але це надто малоймовірно.


який оптимізм з того, що долар знецінився за останні два тижня на 1%?
або навіть 1,3%, імпортерам байдуже (вони розраховують на МБ)
кому з цього користь?

СПОЖИВЧА ІНФЛЯЦІЯ СПОВІЛЬНИЛАСЯ В СІЧНІ ДО 26% Р/Р, А БАЗОВА ІНФЛЯЦІЯ ПРИСКОРИЛАСЯ ДО 23,3%

https://finbalance.com.ua/news/spozhivcha-inflyatsiya-spovilnilasya-do-26-r_r-a-bazova-inflyatsiya-priskorilasya-do-233

якщо не їсти фрукти (ціни на які зросли за рік на 77%), то 25% інфляції-це супер (враховуючи що нац.валюта знецінилась майже на 50%)
купувати валюту на ринку по 37,20, щоб потім через пару місяців мати 43-44?

під час війни-краще мати стабільні за долар 40,0 або 39,0...але не 2 тижні, а мінімум півроку
prodigy
 
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