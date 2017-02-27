Искатель написав:Що ж до готівки, тут більше приводів для оптимізму. На 10 ранку Київ вже працює по цінам 40,20-40,22 на продаж, і є ще потенціал для зниження десь приблизно до 40,05-40,10 на продаж. Але... 37,20 - це вже з "рожевих снів". Ніхто б не відмовився, але це надто малоймовірно.
який оптимізм з того, що долар знецінився за останні два тижня на 1%? або навіть 1,3%, імпортерам байдуже (вони розраховують на МБ) кому з цього користь?
СПОЖИВЧА ІНФЛЯЦІЯ СПОВІЛЬНИЛАСЯ В СІЧНІ ДО 26% Р/Р, А БАЗОВА ІНФЛЯЦІЯ ПРИСКОРИЛАСЯ ДО 23,3%
якщо не їсти фрукти (ціни на які зросли за рік на 77%), то 25% інфляції-це супер (враховуючи що нац.валюта знецінилась майже на 50%) купувати валюту на ринку по 37,20, щоб потім через пару місяців мати 43-44?
під час війни-краще мати стабільні за долар 40,0 або 39,0...але не 2 тижні, а мінімум півроку
prodigy у вас же хорошая память, вспомните отчётности нбу по укрпромам,надрам,укргазам и т.д. чем закончилось? 3/4 банок положили и "системных" в том числе. оставшиеся спасали инодочки, а свои за счёт государства- читай за наш с вами... ждём 25% и поём старые песни о главном?
Тобто замість того, щоб вкладати кошти вкладників у ОВДП, банки у 2022 році навпаки зменшували наявний портфель і вкладали вільні кошти у депозитні сертифікати НБУ. У цьому винний мін.фін., який довго не бажав підвищувати ставку.
Тобто замість того, щоб вкладати кошти вкладників у ОВДП, банки у 2022 році навпаки зменшували наявний портфель і вкладали вільні кошти у депозитні сертифікати НБУ. У цьому винний мін.фін., який довго не бажав підвищувати ставку.
а ви гадаєте, що вкладати гроші клієнтів в ОВДП - це надто добра ідея?
а з іншого боку - бюджет витрачаєте на відсотки ОВДП 10% від загальної суми витрат. точніше витрачав, бо зараз витрати суттєво зросли, тому доля % зменшилась. 10% - це у довоєнні часи. куди ще більше платити, за рахунок чого сплачувати підвищені відсотки?