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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10304103051030610307

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 90
Менше 38,00
0
0
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
9%
8
40,00-40,50
24%
22
40,50-41,00
23%
21
41,00-41,50
14%
13
41,50-42,00
9%
8
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
10
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 17:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Искатель написав:Що ж до готівки, тут більше приводів для оптимізму. На 10 ранку Київ вже працює по цінам 40,20-40,22 на продаж, і є ще потенціал для зниження десь приблизно до 40,05-40,10 на продаж. Але... 37,20 - це вже з "рожевих снів". Ніхто б не відмовився, але це надто малоймовірно.


який оптимізм з того, що долар знецінився за останні два тижня на 1%?
або навіть 1,3%, імпортерам байдуже (вони розраховують на МБ)
кому з цього користь?

СПОЖИВЧА ІНФЛЯЦІЯ СПОВІЛЬНИЛАСЯ В СІЧНІ ДО 26% Р/Р, А БАЗОВА ІНФЛЯЦІЯ ПРИСКОРИЛАСЯ ДО 23,3%

https://finbalance.com.ua/news/spozhivcha-inflyatsiya-spovilnilasya-do-26-r_r-a-bazova-inflyatsiya-priskorilasya-do-233

якщо не їсти фрукти (ціни на які зросли за рік на 77%), то 25% інфляції-це супер (враховуючи що нац.валюта знецінилась майже на 50%)
купувати валюту на ринку по 37,20, щоб потім через пару місяців мати 43-44?

під час війни-краще мати стабільні за долар 40,0 або 39,0...але не 2 тижні, а мінімум півроку
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 19:41

  prodigy написав:якщо не їсти фрукти (ціни на які зросли за рік на 77%), то 25% інфляції-це супер (враховуючи що нац.валюта знецінилась майже на 50%)


ви впевнені що фрукти з їх 77% це топ?
широкий перелік продуктів повсякденних здорожчав на такий самий розмір а то й більше.
не знаю як в тих рахувальників вийшло 25%.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 20:03

  mephala написав:
  prodigy написав:якщо не їсти фрукти (ціни на які зросли за рік на 77%), то 25% інфляції-це супер (враховуючи що нац.валюта знецінилась майже на 50%)


ви впевнені що фрукти з їх 77% це топ?
широкий перелік продуктів повсякденних здорожчав на такий самий розмір а то й більше.
не знаю як в тих рахувальників вийшло 25%.

індекс банана:
АТБ 71.95 грн/кг,
інтернет ринок Шувар 89,90 грн/кг
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 20:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flyman написав:індекс банана:
АТБ 71.95 грн/кг


Я в шоке от цены на бананы. Это выходит такой курс доллара?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 20:22

prodigy
у вас же хорошая память, вспомните отчётности нбу по укрпромам,надрам,укргазам и т.д. чем закончилось? 3/4 банок положили и "системных" в том числе. оставшиеся спасали инодочки, а свои за счёт государства- читай за наш с вами... ждём 25% и поём старые песни о главном?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 20:35

  prodigy написав:
Зі статистики НБУ випливає, що в 2022 році серед банків, які є найбільшими держателями ОВДП, відповідний портфель держпаперів найсуттєвіше зменшився в Сітібанку - на 6,65 млрд грн (-76%).

При цьому найзначніше він збільшився в Приватбанку - на 29,65 млрд грн (+14,4%).


https://finbalance.com.ua/news/bilshist-top-bankiv-skorotili-ovdp-portfeli-v-2022-rotsi-naysuttvishe---sitibank


Тобто замість того, щоб вкладати кошти вкладників у ОВДП, банки у 2022 році навпаки зменшували наявний портфель і вкладали вільні кошти у депозитні сертифікати НБУ. У цьому винний мін.фін., який довго не бажав підвищувати ставку.
Vert
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 20:42

  Vert написав:
  prodigy написав:
Зі статистики НБУ випливає, що в 2022 році серед банків, які є найбільшими держателями ОВДП, відповідний портфель держпаперів найсуттєвіше зменшився в Сітібанку - на 6,65 млрд грн (-76%).

При цьому найзначніше він збільшився в Приватбанку - на 29,65 млрд грн (+14,4%).


https://finbalance.com.ua/news/bilshist-top-bankiv-skorotili-ovdp-portfeli-v-2022-rotsi-naysuttvishe---sitibank


Тобто замість того, щоб вкладати кошти вкладників у ОВДП, банки у 2022 році навпаки зменшували наявний портфель і вкладали вільні кошти у депозитні сертифікати НБУ. У цьому винний мін.фін., який довго не бажав підвищувати ставку.

а ви гадаєте, що вкладати гроші клієнтів в ОВДП - це надто добра ідея?

а з іншого боку - бюджет витрачаєте на відсотки ОВДП 10% від загальної суми витрат. точніше витрачав, бо зараз витрати суттєво зросли, тому доля % зменшилась. 10% - це у довоєнні часи. куди ще більше платити, за рахунок чого сплачувати підвищені відсотки?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 20:59

Shaman Я вже писав, що ОВДП під такі відсотки зараз - це піраміда, яка тільки відкладає проблему на майбутнє. Але вже через кілька місяців побачимо чи почне держава якось вирішувати цю проблему.
Дюрі-бачі
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