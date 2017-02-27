Искатель написав:Що ж до готівки, тут більше приводів для оптимізму. На 10 ранку Київ вже працює по цінам 40,20-40,22 на продаж, і є ще потенціал для зниження десь приблизно до 40,05-40,10 на продаж. Але... 37,20 - це вже з "рожевих снів". Ніхто б не відмовився, але це надто малоймовірно.
який оптимізм з того, що долар знецінився за останні два тижня на 1%? або навіть 1,3%, імпортерам байдуже (вони розраховують на МБ) кому з цього користь?
СПОЖИВЧА ІНФЛЯЦІЯ СПОВІЛЬНИЛАСЯ В СІЧНІ ДО 26% Р/Р, А БАЗОВА ІНФЛЯЦІЯ ПРИСКОРИЛАСЯ ДО 23,3%
якщо не їсти фрукти (ціни на які зросли за рік на 77%), то 25% інфляції-це супер (враховуючи що нац.валюта знецінилась майже на 50%) купувати валюту на ринку по 37,20, щоб потім через пару місяців мати 43-44?
під час війни-краще мати стабільні за долар 40,0 або 39,0...але не 2 тижні, а мінімум півроку
prodigy у вас же хорошая память, вспомните отчётности нбу по укрпромам,надрам,укргазам и т.д. чем закончилось? 3/4 банок положили и "системных" в том числе. оставшиеся спасали инодочки, а свои за счёт государства- читай за наш с вами... ждём 25% и поём старые песни о главном?
Тобто замість того, щоб вкладати кошти вкладників у ОВДП, банки у 2022 році навпаки зменшували наявний портфель і вкладали вільні кошти у депозитні сертифікати НБУ. У цьому винний мін.фін., який довго не бажав підвищувати ставку.
Тобто замість того, щоб вкладати кошти вкладників у ОВДП, банки у 2022 році навпаки зменшували наявний портфель і вкладали вільні кошти у депозитні сертифікати НБУ. У цьому винний мін.фін., який довго не бажав підвищувати ставку.
а ви гадаєте, що вкладати гроші клієнтів в ОВДП - це надто добра ідея?
а з іншого боку - бюджет витрачаєте на відсотки ОВДП 10% від загальної суми витрат. точніше витрачав, бо зараз витрати суттєво зросли, тому доля % зменшилась. 10% - це у довоєнні часи. куди ще більше платити, за рахунок чого сплачувати підвищені відсотки?
Shaman Я вже писав, що ОВДП під такі відсотки зараз - це піраміда, яка тільки відкладає проблему на майбутнє. Але вже через кілька місяців (квітень, травень і особливо червень) побачимо чи почне держава якось вирішувати цю проблему.
prodigy написав:під час війни-краще мати стабільні за долар 40,0 або 39,0...але не 2 тижні, а мінімум півроку
Як пішла постійна фінансова допомога заходу (від серпня) долар +/- стабільний. На весь це рік допомога виділена, тому все буде нормально. А от в наступному році вибори і там все може бути не так добре.
пару недель взад рылся в бумагах и наткнулся на мультивалютную карту юнекса. была такая лет 15взад. остаток 50баксов думал получить через фонд. глянул шо он уже чешский и отделение в центре города. сменил 3х операторов пока не добился, чтобы деньги с киевского счета перевели в одессу. 2раза позвонил перед поездкой и 2разных голоса сказали приезжайте забирайте. приехал тревога, достучался. час изображали работу. грю кончайте играться 10ва за спиной - без киева не можем, а они молчат. подождите ещё часик, другой. приеду завтра и если не будет денег пожалеете. 2следующих дня уговаривали приехать забрать. в отделении за всё время моего присутствия не было ни одного человека, кроме персонала. перед получением сфоткали с паспортом - цирк на дроте при сказках как хорошо сча всё в банках...