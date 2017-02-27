RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10305103061030710308

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 90
Менше 38,00
0
0
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
9%
8
40,00-40,50
24%
22
40,50-41,00
23%
21
41,00-41,50
14%
13
41,50-42,00
9%
8
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
10
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 21:30

  Дюрі-бачі написав:Shaman Я вже писав, що ОВДП під такі відсотки зараз - це піраміда, яка тільки відкладає проблему на майбутнє. Але вже через кілька місяців (квітень, травень і особливо червень) побачимо чи почне держава якось вирішувати цю проблему.

В чому піраміда, якщо обслуговування піраміди (% доходності) нижче девальвації та інфляції?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30613
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1445 раз.
Подякували: 2611 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 21:51

  flyman написав:
  Дюрі-бачі написав:Shaman Я вже писав, що ОВДП під такі відсотки зараз - це піраміда, яка тільки відкладає проблему на майбутнє. Але вже через кілька місяців (квітень, травень і особливо червень) побачимо чи почне держава якось вирішувати цю проблему.

В чому піраміда, якщо обслуговування піраміди (% доходності) нижче девальвації та інфляції?

піраміда, тому що збільшується. питання не у відсотках, а то, що постійно збільшуємо борг, причому суттєво. а великі відсотки тільки ускладнюють проблему.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2769
З нами з: 29.09.19
Подякував: 391 раз.
Подякували: 848 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 21:59

  Shaman написав:
  flyman написав:
  Дюрі-бачі написав:Shaman Я вже писав, що ОВДП під такі відсотки зараз - це піраміда, яка тільки відкладає проблему на майбутнє. Але вже через кілька місяців (квітень, травень і особливо червень) побачимо чи почне держава якось вирішувати цю проблему.

В чому піраміда, якщо обслуговування піраміди (% доходності) нижче девальвації та інфляції?

піраміда, тому що збільшується. питання не у відсотках, а то, що постійно збільшуємо борг, причому суттєво. а великі відсотки тільки ускладнюють проблему.


про борг в гривнях можна не переживати, а за зовнішній у твердій валюті
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30613
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1445 раз.
Подякували: 2611 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 22:24

  чик написав:пару недель взад рылся в бумагах и наткнулся на мультивалютную карту юнекса. была такая лет 15взад. остаток 50баксов думал получить через фонд. глянул шо он уже чешский и отделение в центре города. сменил 3х операторов пока не добился, чтобы деньги с киевского счета перевели в одессу. 2раза позвонил перед поездкой и 2разных голоса сказали приезжайте забирайте. приехал тревога, достучался. час изображали работу. грю кончайте играться 10ва за спиной - без киева не можем, а они молчат. подождите ещё часик, другой. приеду завтра и если не будет денег пожалеете. 2следующих дня уговаривали приехать забрать. в отделении за всё время моего присутствия не было ни одного человека, кроме персонала. перед получением сфоткали с паспортом - цирк на дроте при сказках как хорошо сча всё в банках...

обычно когда люди находят карту Юнекса,
то они узнают что банк ежемесячно списывал плату за неактивность
и на карте осталось 0,00
а у вас сказка получилась :D
J
 
Повідомлень: 5678
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 22:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flyman написав:про борг в гривнях можна не переживати, а за зовнішній у твердій валюті
Думаєте таки влаштують частковий дефолт по внутрішніх зобов'язаннях? По зовнішніх у нас і так частковий дефолт (допровільна-примусове відтермінування виплат).
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 531
З нами з: 29.07.22
Подякував: 42 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 22:31

  чик написав:osafly
ну ты то понимаешь чем это закончится через год, другой особенно для гривнедепозитчиков. я здесь один из первых открыл почти на всю свободную гришу валютное купив па 29.55,когда в обменках баксы принимали па 33-35 и сколько тут мне доказыаали, что это не законно, получу их в грише и т.п. а теперь эти люди учат меня покупая па 37+, забавно...


Чик,приветствую.Честно говоря,не вижу никаких аномалий и понятия не имею,чем все может закончиться...8% за депо по факту,для воюющей страны-не заоблачно...Помощи дают весьма прилично для затыкания дыр бюджета и выплат пенсий и диких(по меркам Украины)выплат военным.Не будь их,я не знаю чем бы платили...Фантиками?? Гривну печатают,но опять таки,весьма умеренно,по сравнению с тем,что могло бы быть и какой бы мог быть курс.Все относительно сбалансированно.Естественно,все может измениться весьма быстро.Но депо-краткосрочные,3 месяца-позволяют контролировать риски.Аргентинского сценария во время военного положения-не ожидаю..Но нужно быть все время на стреме-это плата за заработок.Гривневые депо-это весьма ущербно сейчас,на мой взгляд...и как то глупо,при такой инфляции и росте цен,которые обогнали уже братскую Польшу.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1501
З нами з: 29.05.14
Подякував: 88 раз.
Подякували: 372 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10305103061030710308
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: osafly і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3200, 3201, 3202
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
32013 35565254
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 лют, 2023 21:40
IMPRINTER
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 169, 170, 171
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1705 12695727
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 січ, 2023 09:53
BIGor
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22885333
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.