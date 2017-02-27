|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 лют, 2023 21:30
Дюрі-бачі написав:Shaman
Я вже писав, що ОВДП під такі відсотки зараз - це піраміда, яка тільки відкладає проблему на майбутнє. Але вже через кілька місяців (квітень, травень і особливо червень) побачимо чи почне держава якось вирішувати цю проблему.
В чому піраміда, якщо обслуговування піраміди (% доходності) нижче девальвації та інфляції?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 30613
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1445 раз.
- Подякували: 2611 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 12 лют, 2023 21:51
flyman написав: Дюрі-бачі написав:Shaman
Я вже писав, що ОВДП під такі відсотки зараз - це піраміда, яка тільки відкладає проблему на майбутнє. Але вже через кілька місяців (квітень, травень і особливо червень) побачимо чи почне держава якось вирішувати цю проблему.
В чому піраміда, якщо обслуговування піраміди (% доходності) нижче девальвації та інфляції?
піраміда, тому що збільшується. питання не у відсотках, а то, що постійно збільшуємо борг, причому суттєво. а великі відсотки тільки ускладнюють проблему.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 2769
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 391 раз.
- Подякували: 848 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Нед 12 лют, 2023 21:59
Shaman написав: flyman написав: Дюрі-бачі написав:Shaman
Я вже писав, що ОВДП під такі відсотки зараз - це піраміда, яка тільки відкладає проблему на майбутнє. Але вже через кілька місяців (квітень, травень і особливо червень) побачимо чи почне держава якось вирішувати цю проблему.
В чому піраміда, якщо обслуговування піраміди (% доходності) нижче девальвації та інфляції?
піраміда, тому що збільшується. питання не у відсотках, а то, що постійно збільшуємо борг, причому суттєво. а великі відсотки тільки ускладнюють проблему.
про борг в гривнях можна не переживати, а за зовнішній у твердій валюті
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 30613
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1445 раз.
- Подякували: 2611 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 12 лют, 2023 22:24
чик написав:
пару недель взад рылся в бумагах и наткнулся на мультивалютную карту юнекса. была такая лет 15взад. остаток 50баксов думал получить через фонд. глянул шо он уже чешский и отделение в центре города. сменил 3х операторов пока не добился, чтобы деньги с киевского счета перевели в одессу. 2раза позвонил перед поездкой и 2разных голоса сказали приезжайте забирайте. приехал тревога, достучался. час изображали работу. грю кончайте играться 10ва за спиной - без киева не можем, а они молчат. подождите ещё часик, другой. приеду завтра и если не будет денег пожалеете. 2следующих дня уговаривали приехать забрать. в отделении за всё время моего присутствия не было ни одного человека, кроме персонала. перед получением сфоткали с паспортом - цирк на дроте при сказках как хорошо сча всё в банках...
обычно когда люди находят карту Юнекса,
то они узнают что банк ежемесячно списывал плату за неактивность
и на карте осталось 0,00
а у вас сказка получилась
-
J
-
-
- Повідомлень: 5678
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 287 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 лют, 2023 22:27
flyman написав:
про борг в гривнях можна не переживати, а за зовнішній у твердій валюті
Думаєте таки влаштують частковий дефолт по внутрішніх зобов'язаннях? По зовнішніх у нас і так частковий дефолт (допровільна-примусове відтермінування виплат).
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 531
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 лют, 2023 22:31
чик написав:osafly
ну ты то понимаешь чем это закончится через год, другой особенно для гривнедепозитчиков. я здесь один из первых открыл почти на всю свободную гришу валютное купив па 29.55,когда в обменках баксы принимали па 33-35 и сколько тут мне доказыаали, что это не законно, получу их в грише и т.п. а теперь эти люди учат меня покупая па 37+, забавно...
Чик,приветствую.Честно говоря,не вижу никаких аномалий и понятия не имею,чем все может закончиться...8% за депо по факту,для воюющей страны-не заоблачно...Помощи дают весьма прилично для затыкания дыр бюджета и выплат пенсий и диких(по меркам Украины)выплат военным.Не будь их,я не знаю чем бы платили...Фантиками?? Гривну печатают,но опять таки,весьма умеренно,по сравнению с тем,что могло бы быть и какой бы мог быть курс.Все относительно сбалансированно.Естественно,все может измениться весьма быстро.Но депо-краткосрочные,3 месяца-позволяют контролировать риски.Аргентинского сценария во время военного положения-не ожидаю..Но нужно быть все время на стреме-это плата за заработок.Гривневые депо-это весьма ущербно сейчас,на мой взгляд...и как то глупо,при такой инфляции и росте цен,которые обогнали уже братскую Польшу.
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 1501
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 372 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|32013
|35565254
|
|
|1705
|12695727
|
Сер 25 січ, 2023 09:53
BIGor
|
|7975
|22885333
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|