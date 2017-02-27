чик написав:пару недель взад рылся в бумагах и наткнулся на мультивалютную карту юнекса. была такая лет 15взад. остаток 50баксов думал получить через фонд. глянул шо он уже чешский и отделение в центре города. сменил 3х операторов пока не добился, чтобы деньги с киевского счета перевели в одессу. 2раза позвонил перед поездкой и 2разных голоса сказали приезжайте забирайте. приехал тревога, достучался. час изображали работу. грю кончайте играться 10ва за спиной - без киева не можем, а они молчат. подождите ещё часик, другой. приеду завтра и если не будет денег пожалеете. 2следующих дня уговаривали приехать забрать. в отделении за всё время моего присутствия не было ни одного человека, кроме персонала. перед получением сфоткали с паспортом - цирк на дроте при сказках как хорошо сча всё в банках...
обычно когда люди находят карту Юнекса, то они узнают что банк ежемесячно списывал плату за неактивность и на карте осталось 0,00 а у вас сказка получилась
чик написав:osafly ну ты то понимаешь чем это закончится через год, другой особенно для гривнедепозитчиков. я здесь один из первых открыл почти на всю свободную гришу валютное купив па 29.55,когда в обменках баксы принимали па 33-35 и сколько тут мне доказыаали, что это не законно, получу их в грише и т.п. а теперь эти люди учат меня покупая па 37+, забавно...
Чик,приветствую.Честно говоря,не вижу никаких аномалий и понятия не имею,чем все может закончиться...8% за депо по факту,для воюющей страны-не заоблачно...Помощи дают весьма прилично для затыкания дыр бюджета и выплат пенсий и диких(по меркам Украины)выплат военным.Не будь их,я не знаю чем бы платили...Фантиками?? Гривну печатают,но опять таки,весьма умеренно,по сравнению с тем,что могло бы быть и какой бы мог быть курс.Все относительно сбалансированно.Естественно,все может измениться весьма быстро.Но депо-краткосрочные,3 месяца-позволяют контролировать риски.Аргентинского сценария во время военного положения-не ожидаю..Но нужно быть все время на стреме-это плата за заработок.Гривневые депо-это весьма ущербно сейчас,на мой взгляд...и как то глупо,при такой инфляции и росте цен,которые обогнали уже братскую Польшу.
тут много молодых, а в те годы депо в куче банок и сдача в аренду хат давало мне, как валютному фопу с офшором на гибралтарах + палкой, 10-20% дохода. заранее знатокам, шо тогда валюту могли получать только юркомпании скажу нет. при наличии знакомых можно было в пивденном оформиться полузаконно и через прибалтийский банк получать валюту. если бы не пару разводов + квартиры детишкам и майдан, после которого эта шара закончилась я бы уже не посещал этот форум за ненадобностью...