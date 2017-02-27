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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10304103051030610307

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 90
Менше 38,00
0
0
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
9%
8
40,00-40,50
24%
22
40,50-41,00
23%
21
41,00-41,50
14%
13
41,50-42,00
9%
8
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
10
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 22:24

  чик написав:пару недель взад рылся в бумагах и наткнулся на мультивалютную карту юнекса. была такая лет 15взад. остаток 50баксов думал получить через фонд. глянул шо он уже чешский и отделение в центре города. сменил 3х операторов пока не добился, чтобы деньги с киевского счета перевели в одессу. 2раза позвонил перед поездкой и 2разных голоса сказали приезжайте забирайте. приехал тревога, достучался. час изображали работу. грю кончайте играться 10ва за спиной - без киева не можем, а они молчат. подождите ещё часик, другой. приеду завтра и если не будет денег пожалеете. 2следующих дня уговаривали приехать забрать. в отделении за всё время моего присутствия не было ни одного человека, кроме персонала. перед получением сфоткали с паспортом - цирк на дроте при сказках как хорошо сча всё в банках...

обычно когда люди находят карту Юнекса,
то они узнают что банк ежемесячно списывал плату за неактивность
и на карте осталось 0,00
а у вас сказка получилась :D
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 22:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flyman написав:про борг в гривнях можна не переживати, а за зовнішній у твердій валюті
Думаєте таки влаштують частковий дефолт по внутрішніх зобов'язаннях? По зовнішніх у нас і так частковий дефолт (допровільна-примусове відтермінування виплат).
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 22:31

  чик написав:osafly
ну ты то понимаешь чем это закончится через год, другой особенно для гривнедепозитчиков. я здесь один из первых открыл почти на всю свободную гришу валютное купив па 29.55,когда в обменках баксы принимали па 33-35 и сколько тут мне доказыаали, что это не законно, получу их в грише и т.п. а теперь эти люди учат меня покупая па 37+, забавно...


Чик,приветствую.Честно говоря,не вижу никаких аномалий и понятия не имею,чем все может закончиться...8% за депо по факту,для воюющей страны-не заоблачно...Помощи дают весьма прилично для затыкания дыр бюджета и выплат пенсий и диких(по меркам Украины)выплат военным.Не будь их,я не знаю чем бы платили...Фантиками?? Гривну печатают,но опять таки,весьма умеренно,по сравнению с тем,что могло бы быть и какой бы мог быть курс.Все относительно сбалансированно.Естественно,все может измениться весьма быстро.Но депо-краткосрочные,3 месяца-позволяют контролировать риски.Аргентинского сценария во время военного положения-не ожидаю..Но нужно быть все время на стреме-это плата за заработок.Гривневые депо-это весьма ущербно сейчас,на мой взгляд...и как то глупо,при такой инфляции и росте цен,которые обогнали уже братскую Польшу.
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 23:04

osafly
18% пока...
чик
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 23:11

J
они и списывали, пока могли. когда этого продукта не стало не имели права и скинули остатки 22бакса и 23евро на счёт.
чик
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 23:16

  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:про борг в гривнях можна не переживати, а за зовнішній у твердій валюті
Думаєте таки влаштують частковий дефолт по внутрішніх зобов'язаннях? По зовнішніх у нас і так частковий дефолт (допровільна-примусове відтермінування виплат).

навіщо дефолт, якщо є друкарський станок
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 23:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flyman написав:навіщо дефолт, якщо є друкарський станок
Ми обіцяли МВФ не вмикати його
https://mof.gov.ua/storage/files/Loi_PMB.pdf
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 23:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

тут много молодых, а в те годы депо в куче банок и сдача в аренду хат давало мне, как валютному фопу с офшором на гибралтарах + палкой, 10-20% дохода. заранее знатокам, шо тогда валюту могли получать только юркомпании скажу нет. при наличии знакомых можно было в пивденном оформиться полузаконно и через прибалтийский банк получать валюту. если бы не пару разводов + квартиры детишкам и майдан, после которого эта шара закончилась я бы уже не посещал этот форум за ненадобностью...
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 01:01

  Дюрі-бачі написав:
  ihorsic написав:Може давайте трішки про валюту? Хто що думає про перспективи євро? Коли зміниться тренд і до яких висот підніметься?

Після перемоги у війні, до 1,30-1,40$.
А от після початку закупки газу до сховищ я чекаю на падіння до 1$

В какой период идут закупки?
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