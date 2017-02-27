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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10305103061030710308

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 90
Менше 38,00
0
0
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
9%
8
40,00-40,50
24%
22
40,50-41,00
23%
21
41,00-41,50
14%
13
41,50-42,00
9%
8
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
10
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 08:49

Proofy зазвичай з травня по серпень, але цього року можуть і трохи пізніше почати, бо в сховищах багато залишилося
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 08:51

  Proofy написав:
  Дюрі-бачі написав:
  ihorsic написав:Може давайте трішки про валюту? Хто що думає про перспективи євро? Коли зміниться тренд і до яких висот підніметься?

Після перемоги у війні, до 1,30-1,40$.
А от після початку закупки газу до сховищ я чекаю на падіння до 1$

В какой период идут закупки?

закупки ідуть весь час, по законтрактованих об"ємах та цінах,
спотові ціни на газ до цього не відносяться
flyman
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