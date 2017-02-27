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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 лют, 2023 08:49
Proofy зазвичай з травня по серпень, але цього року можуть і трохи пізніше почати, бо в сховищах багато залишилося
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 13 лют, 2023 08:51
Proofy написав: Дюрі-бачі написав: ihorsic написав:
Може давайте трішки про валюту? Хто що думає про перспективи євро? Коли зміниться тренд і до яких висот підніметься?
Після перемоги у війні, до 1,30-1,40$.
А от після початку закупки газу до сховищ я чекаю на падіння до 1$
В какой период идут закупки?
закупки ідуть весь час, по законтрактованих об"ємах та цінах,
спотові ціни на газ до цього не відносяться
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