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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10305103061030710308

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 90
Менше 38,00
0
0
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
9%
8
40,00-40,50
24%
22
40,50-41,00
23%
21
41,00-41,50
14%
13
41,50-42,00
9%
8
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
10
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 08:49

Proofy зазвичай з травня по серпень, але цього року можуть і трохи пізніше почати, бо в сховищах багато залишилося
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 08:51

  Proofy написав:
  Дюрі-бачі написав:
  ihorsic написав:Може давайте трішки про валюту? Хто що думає про перспективи євро? Коли зміниться тренд і до яких висот підніметься?

Після перемоги у війні, до 1,30-1,40$.
А от після початку закупки газу до сховищ я чекаю на падіння до 1$

В какой период идут закупки?

закупки ідуть весь час, по законтрактованих об"ємах та цінах,
спотові ціни на газ до цього не відносяться
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 09:51

flyman
рабочий день, офтоп. да на 80%, и сча можно заниматься и зарабатывать куда больше. было брачное агентство и аренда туристам. за сезон в 3 месяца 30-40т. в 2000-2005годах. потом долго объяснять сит.
сча из простого, как руководитель могу влезть в порноиндустрию, порночаты и т.п. заработок как в айти желающих полно и кроме пары ноутбуков ничего не нужно. мне не позволяет здоровье и мораль.
чик
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 10:09

  mephala написав:
  prodigy написав:якщо не їсти фрукти (ціни на які зросли за рік на 77%), то 25% інфляції-це супер (враховуючи що нац.валюта знецінилась майже на 50%)


ви впевнені що фрукти з їх 77% це топ?
широкий перелік продуктів повсякденних здорожчав на такий самий розмір а то й більше.
не знаю як в тих рахувальників вийшло 25%.


ви ж розумієте-той хто замовляє (він же платить ЗП), чи бджоли проти меду?
якщо керівництву потрібно показати більш трагічну картину для світу-то цифри мають бути інші
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 10:27

  чик написав:prodigy
у вас же хорошая память, вспомните отчётности нбу по укрпромам,надрам,укргазам и т.д. чем закончилось? 3/4 банок положили и "системных" в том числе. оставшиеся спасали инодочки, а свои за счёт государства- читай за наш с вами... ждём 25% и поём старые песни о главном?


25% буде за тиждень до ВА :mrgreen:
якщо рефінанс під 26% то навіть 18% буде нормально,
мені прислали пропозицію від відомого банку 18% на 6 міс-сума від 2 млн

сьогодні банки намагаються скоротити витрати щоб якось бути на плаву
-скорочують відділення
-скорочують кількість кас і менеджерів у відділеннях (не всі, але по троху)
-інкасація 2 рази на місяць (колись було 2 рази на тиждень -до 2014)
до речі -відділенню виставляється рахунок за цю операцію (3100-3200грн)
мені в цьому місяці отримувати 2 депо (10 і 25) по 2700дол-кажу "замовите відразу 5400дол"-ні офіс не згоден щоб 15 днів 2700 лежали без користі, ну тоді платіть два рази по 3200грн за інкасацію)) хоч вони і пообіцяли, що замовлять гроші, але
є підозра що 2 вклади отримую разом

стосовно системних банків-на сьогодні країні вистачить 8-10 банків (тобто першої 10ки рейтингу НБУ), якийсь банки ще проіснують рік або два
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 10:40

  чик написав:тут много молодых, а в те годы депо в куче банок и сдача в аренду хат давало мне, как валютному фопу с офшором на гибралтарах + палкой, 10-20% дохода. заранее знатокам, шо тогда валюту могли получать только юркомпании скажу нет. при наличии знакомых можно было в пивденном оформиться полузаконно и через прибалтийский банк получать валюту. если бы не пару разводов + квартиры детишкам и майдан, после которого эта шара закончилась я бы уже не посещал этот форум за ненадобностью...


деньги имеют свойство заканчиваться ...
если перестал активно зарабатывать , то
и тратить надо соответственно ( о себе)

в 45лет думал, что уже заработал на 40 вперед:mrgreen:
сегодня это не актуально, горизонт ближайшие 2года (максимум 5)
до Победы нет смысла строить замки на песке-если есть возможность-помогай (хоть кому то)
Живи! Пока тебе живётся! Устал? Возьми и отдышись! Упал? Держись за руку друга! А если друга нет… Молись! Попросят? Ты отдай, не думай. Не оценили? Не сердись.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 10:57

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