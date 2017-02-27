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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 лют, 2023 08:49
Proofy зазвичай з травня по серпень, але цього року можуть і трохи пізніше почати, бо в сховищах багато залишилося
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 13 лют, 2023 08:51
Proofy написав: Дюрі-бачі написав: ihorsic написав:
Може давайте трішки про валюту? Хто що думає про перспективи євро? Коли зміниться тренд і до яких висот підніметься?
Після перемоги у війні, до 1,30-1,40$.
А от після початку закупки газу до сховищ я чекаю на падіння до 1$
В какой период идут закупки?
закупки ідуть весь час, по законтрактованих об"ємах та цінах,
спотові ціни на газ до цього не відносяться
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flyman
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Додано: Пон 13 лют, 2023 09:51
flyman
рабочий день, офтоп. да на 80%, и сча можно заниматься и зарабатывать куда больше. было брачное агентство и аренда туристам. за сезон в 3 месяца 30-40т. в 2000-2005годах. потом долго объяснять сит.
сча из простого, как руководитель могу влезть в порноиндустрию, порночаты и т.п. заработок как в айти желающих полно и кроме пары ноутбуков ничего не нужно. мне не позволяет здоровье и мораль.
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Додано: Пон 13 лют, 2023 10:09
mephala написав: prodigy написав:
якщо не їсти фрукти (ціни на які зросли за рік на 77%), то 25% інфляції-це супер (враховуючи що нац.валюта знецінилась майже на 50%)
ви впевнені що фрукти з їх 77% це топ?
широкий перелік продуктів повсякденних здорожчав на такий самий розмір а то й більше.
не знаю як в тих рахувальників вийшло 25%.
ви ж розумієте-той хто замовляє (він же платить ЗП), чи бджоли проти меду?
якщо керівництву потрібно показати більш трагічну картину для світу-то цифри мають бути інші
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prodigy
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Додано: Пон 13 лют, 2023 10:27
чик написав:prodigy
у вас же хорошая память, вспомните отчётности нбу по укрпромам,надрам,укргазам и т.д. чем закончилось? 3/4 банок положили и "системных" в том числе. оставшиеся спасали инодочки, а свои за счёт государства- читай за наш с вами... ждём 25% и поём старые песни о главном?
25% буде за тиждень до ВА
якщо рефінанс під 26% то навіть 18% буде нормально,
мені прислали пропозицію від відомого банку 18% на 6 міс-сума від 2 млн
сьогодні банки намагаються скоротити витрати щоб якось бути на плаву
-скорочують відділення
-скорочують кількість кас і менеджерів у відділеннях (не всі, але по троху)
-інкасація 2 рази на місяць (колись було 2 рази на тиждень -до 2014)
до речі -відділенню виставляється рахунок за цю операцію (3100-3200грн)
мені в цьому місяці отримувати 2 депо (10 і 25) по 2700дол-кажу "замовите відразу 5400дол"-ні офіс не згоден щоб 15 днів 2700 лежали без користі, ну тоді платіть два рази по 3200грн за інкасацію)) хоч вони і пообіцяли, що замовлять гроші, але
є підозра що 2 вклади отримую разом
стосовно системних банків-на сьогодні країні вистачить 8-10 банків (тобто першої 10ки рейтингу НБУ), якийсь банки ще проіснують рік або два
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Додано: Пон 13 лют, 2023 10:40
чик написав:
тут много молодых, а в те годы депо в куче банок и сдача в аренду хат давало мне, как валютному фопу с офшором на гибралтарах + палкой, 10-20% дохода. заранее знатокам, шо тогда валюту могли получать только юркомпании скажу нет. при наличии знакомых можно было в пивденном оформиться полузаконно и через прибалтийский банк получать валюту. если бы не пару разводов + квартиры детишкам и майдан, после которого эта шара закончилась я бы уже не посещал этот форум за ненадобностью...
деньги имеют свойство заканчиваться ...
если перестал активно зарабатывать , то
и тратить надо соответственно ( о себе)
в 45лет думал, что уже заработал на 40 вперед:mrgreen:
сегодня это не актуально, горизонт ближайшие 2года (максимум 5)
до Победы нет смысла строить замки на песке-если есть возможность-помогай (хоть кому то)
Живи! Пока тебе живётся! Устал? Возьми и отдышись! Упал? Держись за руку друга! А если друга нет… Молись! Попросят? Ты отдай, не думай. Не оценили? Не сердись.
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Додано: Пон 13 лют, 2023 10:57
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