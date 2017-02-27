Додано: Пон 13 лют, 2023 13:57

На прошедшей неделе новый тендерный рефинанс не выдавался. На неделе был один досрочный возврат совсем мелкой суммы.

В итоге возврат тендерного рефинанса составил на 0.055 млрд. грн. (неделей ранее 0.385 млрд. грн.).

Впервые за долгое время был выдан небольшой суточный рефинанс, который был погашен на следующий день без продления.



В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 25.73 млрд. грн. (неделей ранее 27.573 млрд. грн.)



Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 25.785 млрд. грн, (неделей ранее 27.958 млрд. грн)



С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 485.404 млрд. грн.

Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.

Слухи о неумной эмиссии все еще остаются сильно преувеличенными.



Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 500.93 млрд. грн. (неделей ранее 489.006 млрд. грн.)

Интересно, что в первый день нового периода учета обязательных резервов сумма на коррсчетах очень значительно превысила норматив предыдущего периода. Если учесть еще и объемы облигаций, которые можно учитывать в этом резерве, превышение приближается к двукратному. Совсем непонятно.



Расходы казначейства превысили доходы на 29.433 млрд. грн. (неделей ранее доходы 7.853 млрд. грн.) Расходы выросли до средних.



За неделю было инкассировано 6.424 млрд. грн. (неделей ранее 8.589 млрд. грн.) Результат чуть скромнее, однако поток наличных в банки остается весьма бурным, значительно превышая обычные показатели.



Результаты интервенций НБУ за неделю:

Купил – 7,70;

Продал – 679,25.

Несмотря на существенный всплеск спроса в начале недели, общий объем интервенций уменьшился и вернулся к норме последнего времени. При этом клиентское предложение в четверг обновило максимум с начала года. Соотношение клиентского спроса и предложения, за исключением уже упомянутого всплеска, выглядит приближающимся к равновесию.



Ничего выдающегося, кроме непонятной ситуации с разбухшими коррсчетами, на прошедшей неделе не было.