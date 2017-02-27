RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10306103071030810309

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.8 5 92
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
9%
8
40,00-40,50
25%
23
40,50-41,00
23%
21
41,00-41,50
14%
13
41,50-42,00
9%
8
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 20:03

  asti написав:
  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
39,95/40,03
42,45/42,65

39,98/40,00
42,45/42,60

Уже некуда...
Наши барыги с зазором меньше 10 копеек не работают))

Наші менше 15 коп зазор не працюють по долару.
Півтори дні як вкопаний 40/40,15. До того і до 39,87 на час опускалися. Життя-біль.
alex lem
 
Повідомлень: 2629
З нами з: 25.12.08
Подякував: 124 раз.
Подякували: 332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 08:40

Запорожье
39,95/40,00
42,40/42,70
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8494
З нами з: 20.11.08
Подякував: 147 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 09:03

Панове, не повірите - вчора придбав декілька соток доларів в Приваті по 39,70 - просто вирішив перевірити чи вони в них взагалі є.......
Але за 1500 прийдеться йти до "знайомих" - не набігаєшся по Приватах
Vitalych-new
 
Повідомлень: 1373
З нами з: 04.06.14
Подякував: 38 раз.
Подякували: 442 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 10306103071030810309
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3200, 3201, 3202
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
32011 35567249
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 лют, 2023 14:52
Rack
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 169, 170, 171
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1708 12696029
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 лют, 2023 20:06
Andrey2512
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22885581
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.