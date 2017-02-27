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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 лют, 2023 20:03
asti написав:
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
39,95/40,03
42,45/42,65
39,98/40,00
42,45/42,60
Уже некуда...
Наши барыги с зазором меньше 10 копеек не работают))
Наші менше 15 коп зазор не працюють по долару.
Півтори дні як вкопаний 40/40,15. До того і до 39,87 на час опускалися. Життя-біль.
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Додано: Вів 14 лют, 2023 08:40
Запорожье
39,95/40,00
42,40/42,70
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edvardd
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Додано: Вів 14 лют, 2023 09:03
Панове, не повірите - вчора придбав декілька соток доларів в Приваті по 39,70 - просто вирішив перевірити чи вони в них взагалі є.......
Але за 1500 прийдеться йти до "знайомих" - не набігаєшся по Приватах
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