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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10306103071030810309

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.8 5 92
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
9%
8
40,00-40,50
25%
23
40,50-41,00
23%
21
41,00-41,50
14%
13
41,50-42,00
9%
8
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 20:03

  asti написав:
  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
39,95/40,03
42,45/42,65

39,98/40,00
42,45/42,60

Уже некуда...
Наши барыги с зазором меньше 10 копеек не работают))

Наші менше 15 коп зазор не працюють по долару.
Півтори дні як вкопаний 40/40,15. До того і до 39,87 на час опускалися. Життя-біль.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 08:40

Запорожье
39,95/40,00
42,40/42,70
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 09:03

Панове, не повірите - вчора придбав декілька соток доларів в Приваті по 39,70 - просто вирішив перевірити чи вони в них взагалі є.......
Але за 1500 прийдеться йти до "знайомих" - не набігаєшся по Приватах
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 10:59

Друзі, які ваші прогнози на 23 лютого? Є зміст чекати, чи краще здавати зараз (щоб каруселити)?
Economist
 
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