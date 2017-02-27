|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 лют, 2023 13:55
Скажіть, будь ласка, навіщо в банку при купівлі валюти в касі запитують ПІБ (паспорт не вимагають). Таке було в Банку інвестицій і заощаджень, ТАСКОМБАНКу. Я ж можу й ліве ім"я назвати в такому випадку. Чим це мені аукнеться потім?) я проста людина, не фінансист). Сума - лише кілька сотень дол.
-
Alla77777
-
-
- Повідомлень: 22
- З нами з: 17.12.18
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 лют, 2023 14:19
Alla77777 написав:
Скажіть, будь ласка, навіщо в банку при купівлі валюти в касі запитують ПІБ (паспорт не вимагають). Таке було в Банку інвестицій і заощаджень, ТАСКОМБАНКу. Я ж можу й ліве ім"я назвати в такому випадку. Чим це мені аукнеться потім?) я проста людина, не фінансист). Сума - лише кілька сотень дол.
треба було прямо в банку і запитувати , в мене ном.телефона вимагають в райфі ... потім спамлять на цей телефон
-
lamal
-
-
- Повідомлень: 243
- З нами з: 11.03.21
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 лют, 2023 14:37
Alla77777 написав:
Скажіть, будь ласка, навіщо в банку при купівлі валюти в касі запитують ПІБ (паспорт не вимагають). Таке було в Банку інвестицій і заощаджень, ТАСКОМБАНКу. Я ж можу й ліве ім"я назвати в такому випадку. Чим це мені аукнеться потім?) я проста людина, не фінансист). Сума - лише кілька сотень дол.
Як одна із причин :Кому субсидія не призначається
2) будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства протягом 12 місяців перед призначенням житлової субсидії здійснив операцію на суму, яка перевищила 50,0 тис. грн, а саме:
- купівлю безготівкової та / або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних та/або освітніх послуг).
-
prilepskiy
-
-
- Повідомлень: 49
- З нами з: 25.05.16
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 лют, 2023 14:58
alex lem написав:
Зупиніть карусель, я вийду. Перечекаю.
Поки можна продати $ дорожче 38,50 не бачу змісту зупиняти карусель для себе.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 535
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|32011
|35567603
|
Пон 13 лют, 2023 14:52
Rack
|
|1708
|12696086
|
|
|7975
|22885628
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|