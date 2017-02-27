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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10307103081030910310

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 94
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
10%
9
40,00-40,50
24%
23
40,50-41,00
22%
21
41,00-41,50
14%
13
41,50-42,00
9%
8
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
12%
11
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 13:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Скажіть, будь ласка, навіщо в банку при купівлі валюти в касі запитують ПІБ (паспорт не вимагають). Таке було в Банку інвестицій і заощаджень, ТАСКОМБАНКу. Я ж можу й ліве ім"я назвати в такому випадку. Чим це мені аукнеться потім?) я проста людина, не фінансист). Сума - лише кілька сотень дол.
Alla77777
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 14:19

  Alla77777 написав:Скажіть, будь ласка, навіщо в банку при купівлі валюти в касі запитують ПІБ (паспорт не вимагають). Таке було в Банку інвестицій і заощаджень, ТАСКОМБАНКу. Я ж можу й ліве ім"я назвати в такому випадку. Чим це мені аукнеться потім?) я проста людина, не фінансист). Сума - лише кілька сотень дол.
треба було прямо в банку і запитувати , в мене ном.телефона вимагають в райфі ... потім спамлять на цей телефон
lamal
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 14:37

  Alla77777 написав:Скажіть, будь ласка, навіщо в банку при купівлі валюти в касі запитують ПІБ (паспорт не вимагають). Таке було в Банку інвестицій і заощаджень, ТАСКОМБАНКу. Я ж можу й ліве ім"я назвати в такому випадку. Чим це мені аукнеться потім?) я проста людина, не фінансист). Сума - лише кілька сотень дол.

Як одна із причин :

Кому субсидія не призначається

2) будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства протягом 12 місяців перед призначенням житлової субсидії здійснив операцію на суму, яка перевищила 50,0 тис. грн, а саме:

- купівлю безготівкової та / або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних та/або освітніх послуг).
prilepskiy
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 14:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  alex lem написав:Зупиніть карусель, я вийду. Перечекаю.
Поки можна продати $ дорожче 38,50 не бачу змісту зупиняти карусель для себе.
Дюрі-бачі
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