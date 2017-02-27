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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 лют, 2023 13:55
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Скажіть, будь ласка, навіщо в банку при купівлі валюти в касі запитують ПІБ (паспорт не вимагають). Таке було в Банку інвестицій і заощаджень, ТАСКОМБАНКу. Я ж можу й ліве ім"я назвати в такому випадку. Чим це мені аукнеться потім?) я проста людина, не фінансист). Сума - лише кілька сотень дол.
Додано: Вів 14 лют, 2023 14:19
треба було прямо в банку і запитувати , в мене ном.телефона вимагають в райфі ... потім спамлять на цей телефон
Додано: Вів 14 лют, 2023 14:37
Як одна із причин :
Кому субсидія не призначається
2) будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства протягом 12 місяців перед призначенням житлової субсидії здійснив операцію на суму, яка перевищила 50,0 тис. грн, а саме:
- купівлю безготівкової та / або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних та/або освітніх послуг).
Додано: Вів 14 лют, 2023 14:58
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Вів 14 лют, 2023 15:25
Официальный курс +
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............14.02.2023..........15.02.2023
дата розрахунку..............13.02.2023...........14.02.2023
Євро.................................39,0973................39,3405...+0.62%
Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0758 (вчера 1.0691)
Индекс доллара DXY в 15-00 102.94 (вчера 103.53)
Начавшееся вчера около полудня снижение продолжается до сих пор с умеренной, но уверенной динамикой.
Непонятно мне было из-за моего склероза.
Я забыл об очередном увеличении норматива
На самом деле все сходится. Коррсчета находятся на уровне 180 - 185 млрд, что с учетом учитываемых в резерве облигаций вполне соответствует новому нормативу 220.6 млрд.
Додано: Вів 14 лют, 2023 16:16
prilepskiy
Дякую, так і думала що це пов"язано з субсидією. В мене поки що немає в ній потреби
Востаннє редагувалось Alla77777 в Вів 14 лют, 2023 16:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 14 лют, 2023 16:16
За крок до перевороту думок©
За останній тиждень - раз проїзджав через місто Херсон, а другий раз по кільцевій, повз Чорнобаївку - то курсу долара ніде не спостерігав
Тож справді, життя - чудове за умови, якщо є можливість спостерігати за курсом, а не за ворожими розривами/"приходами"...
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