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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10307103081030910310

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.8 5 95
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
9%
9
40,00-40,50
25%
24
40,50-41,00
22%
21
41,00-41,50
14%
13
41,50-42,00
8%
8
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
12%
11
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 13:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Скажіть, будь ласка, навіщо в банку при купівлі валюти в касі запитують ПІБ (паспорт не вимагають). Таке було в Банку інвестицій і заощаджень, ТАСКОМБАНКу. Я ж можу й ліве ім"я назвати в такому випадку. Чим це мені аукнеться потім?) я проста людина, не фінансист). Сума - лише кілька сотень дол.
Alla77777
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 14:19

  Alla77777 написав:Скажіть, будь ласка, навіщо в банку при купівлі валюти в касі запитують ПІБ (паспорт не вимагають). Таке було в Банку інвестицій і заощаджень, ТАСКОМБАНКу. Я ж можу й ліве ім"я назвати в такому випадку. Чим це мені аукнеться потім?) я проста людина, не фінансист). Сума - лише кілька сотень дол.
треба було прямо в банку і запитувати , в мене ном.телефона вимагають в райфі ... потім спамлять на цей телефон
lamal
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 14:37

  Alla77777 написав:Скажіть, будь ласка, навіщо в банку при купівлі валюти в касі запитують ПІБ (паспорт не вимагають). Таке було в Банку інвестицій і заощаджень, ТАСКОМБАНКу. Я ж можу й ліве ім"я назвати в такому випадку. Чим це мені аукнеться потім?) я проста людина, не фінансист). Сума - лише кілька сотень дол.

Як одна із причин :

Кому субсидія не призначається

2) будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства протягом 12 місяців перед призначенням житлової субсидії здійснив операцію на суму, яка перевищила 50,0 тис. грн, а саме:

- купівлю безготівкової та / або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних та/або освітніх послуг).
prilepskiy
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 14:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  alex lem написав:Зупиніть карусель, я вийду. Перечекаю.
Поки можна продати $ дорожче 38,50 не бачу змісту зупиняти карусель для себе.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 15:25

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............14.02.2023..........15.02.2023
дата розрахунку..............13.02.2023...........14.02.2023
Євро.................................39,0973................39,3405...+0.62%
Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0758 (вчера 1.0691)

Индекс доллара DXY в 15-00 102.94 (вчера 103.53)
Начавшееся вчера около полудня снижение продолжается до сих пор с умеренной, но уверенной динамикой.

  Сибарит написав:Интересно, что в первый день нового периода учета обязательных резервов сумма на коррсчетах очень значительно превысила норматив предыдущего периода. Если учесть еще и объемы облигаций, которые можно учитывать в этом резерве, превышение приближается к двукратному. Совсем непонятно.

Непонятно мне было из-за моего склероза.
Я забыл об очередном увеличении норматива :oops:
На самом деле все сходится. Коррсчета находятся на уровне 180 - 185 млрд, что с учетом учитываемых в резерве облигаций вполне соответствует новому нормативу 220.6 млрд.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 16:16

prilepskiy

Дякую, так і думала що це пов"язано з субсидією. В мене поки що немає в ній потреби
Востаннє редагувалось Alla77777 в Вів 14 лют, 2023 16:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 16:16

За крок до перевороту думок©

  Игорь написав:
  alex lem написав:Провінція
39,90/40,05 життя-біль
42,40/42,60

Столица.$ 39.85/39.91 жизнь прекрасна

За останній тиждень - раз проїзджав через місто Херсон, а другий раз по кільцевій, повз Чорнобаївку - то курсу долара ніде не спостерігав ;) :D
Тож справді, життя - чудове :D за умови, якщо є можливість спостерігати за курсом, а не за ворожими розривами/"приходами"...
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 17:21

  Дюрі-бачі написав:
  alex lem написав:Зупиніть карусель, я вийду. Перечекаю.
Поки можна продати $ дорожче 38,50 не бачу змісту зупиняти карусель для себе.

в марті місяці піде двойна виплата воєнним, от тоді і заціним ПА-скільки там,
а зараз, коли сплата податків, общипують гусаків (ще тиждень)
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 17:27

Облигации

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 14 лютого 2023 року, до державного бюджету
залучено 11 372 473 861,38 грн (курсом НБУ).
Из них:
- до 27.09.2023 - 224 дн. - 14.99% - 191 960 158,37 грн;
- до 14.02.2024 - 364 дн. - 18.50% - 20 336 987,54 грн;
- до 04.12.2024 - 658 дн. - 19.07% - 7 309 792 000,00 грн;
- до 20.07.2023 - 155 дн. - 4.25% - $51 212 451,78;
- до 10.08.2023 - 176 дн. - 2.50% - 50 581 934,08 евро.

Все по плану.
Как и при предыдущих размещениях, основной объем пришелся на "резервные" облигации. Предложенный объем был выкуплен полностью. Заявок было на сумму почти в 2 раза больше. При этом торговля стала активнее, было удовлетворено 36 из 59 заявок, и средневзвешенный уровень доходности опустился значительно ниже номинала.
По остальным выпускам все заявки были удовлетворены.
Кроме "резервного" был лимитирован еще и самый короткий выпуск. Там до лимита сильно не дотянули, но было много мелких заявок и даже появился элемент торговли.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 18:23

На мою память , предыдущий низ синусоиды курса доллара был 39.90
Vadim_
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