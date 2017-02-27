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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 лют, 2023 19:17
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
39,95/40,00
42,40/42,70
39,90/39,95
42,40/42,60
39,88/39,92
42,40/42,60
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