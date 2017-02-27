RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10308103091031010311

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.8 5 97
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
9%
9
40,00-40,50
26%
25
40,50-41,00
22%
21
41,00-41,50
13%
13
41,50-42,00
9%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
11
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 19:17

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
39,95/40,00
42,40/42,70

39,90/39,95
42,40/42,60

39,88/39,92
42,40/42,60
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8498
З нами з: 20.11.08
Подякував: 147 раз.
Подякували: 2862 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 08:56

Запорожье
39,85/39,95
42,30/42,60
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8498
З нами з: 20.11.08
Подякував: 147 раз.
Подякували: 2862 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 09:10

Індекс споживчих цін у США в січні зріс на 6,4% у річному вимірі – повільніше, ніж очікувалося, що може спричинити більш жорстке рішення Федрезерву щодо облікової ставки.

Про це повідомляє Financial Times.

Згідно з консенсус-прогнозом агентства Reuters, економісти очікували уповільнення індексу споживчих цін до 6,2% з 6,5%, зафіксованих у грудні. Інфляція поступово уповільнювалася у США в останні місяці, проте такий січневий показник символізує, що поліпшення ситуації зі зростанням цін в країні майже зупинилося.

Без урахування цін на енергоносії та продукти харчування базовий показник ІСЦ зріс на 5,6% в річному вимірі в січні, що також дещо нижче за 5,7% у попередньому місяці. Це співставно з очікуваннями економістів щодо зростання показника на 5,5% у річному вимірі.

Цього місяця ринок пильно стежив за показниками інфляції у США, адже звіт про зайнятість в країні за минулий місяць породив очікування, що ФРС, ймовірно, доведеться більш агресивно посилювати монетарну політику.

На цьому тлі знизилися також ціни на нафту, оскільки енерготрейдери очікують потенційного ослаблення попиту у разі більш агресивного посилення політики ФРС.
jump
 
Повідомлень: 3974
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 923 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10308103091031010311
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3200, 3201, 3202
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
32013 35568511
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 лют, 2023 19:13
Кучинелли
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 169, 170, 171
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1708 12696265
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 лют, 2023 20:06
Andrey2512
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22885755
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6267)
15.02.2023 07:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.