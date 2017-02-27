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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 лют, 2023 19:17
Додано: Сер 15 лют, 2023 09:10
Індекс споживчих цін у США в січні зріс на 6,4% у річному вимірі – повільніше, ніж очікувалося, що може спричинити більш жорстке рішення Федрезерву щодо облікової ставки.
Про це повідомляє Financial Times.
Згідно з консенсус-прогнозом агентства Reuters, економісти очікували уповільнення індексу споживчих цін до 6,2% з 6,5%, зафіксованих у грудні. Інфляція поступово уповільнювалася у США в останні місяці, проте такий січневий показник символізує, що поліпшення ситуації зі зростанням цін в країні майже зупинилося.
Без урахування цін на енергоносії та продукти харчування базовий показник ІСЦ зріс на 5,6% в річному вимірі в січні, що також дещо нижче за 5,7% у попередньому місяці. Це співставно з очікуваннями економістів щодо зростання показника на 5,5% у річному вимірі.
Цього місяця ринок пильно стежив за показниками інфляції у США, адже звіт про зайнятість в країні за минулий місяць породив очікування, що ФРС, ймовірно, доведеться більш агресивно посилювати монетарну політику.
На цьому тлі знизилися також ціни на нафту, оскільки енерготрейдери очікують потенційного ослаблення попиту у разі більш агресивного посилення політики ФРС.
Додано: Сер 15 лют, 2023 10:55
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Сер 15 лют, 2023 11:58
Панове, а хто знає - в ОТП банку реально долари купити ? Світять 39,69
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