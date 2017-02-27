RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10308103091031010311

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.8 5 98
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
10%
10
40,00-40,50
26%
25
40,50-41,00
21%
21
41,00-41,50
13%
13
41,50-42,00
9%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
11
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 19:17

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
39,95/40,00
42,40/42,70

39,90/39,95
42,40/42,60

39,88/39,92
42,40/42,60
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8498
З нами з: 20.11.08
Подякував: 147 раз.
Подякували: 2864 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 08:56

Запорожье
39,85/39,95
42,30/42,60
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8498
З нами з: 20.11.08
Подякував: 147 раз.
Подякували: 2864 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 09:10

Індекс споживчих цін у США в січні зріс на 6,4% у річному вимірі – повільніше, ніж очікувалося, що може спричинити більш жорстке рішення Федрезерву щодо облікової ставки.

Про це повідомляє Financial Times.

Згідно з консенсус-прогнозом агентства Reuters, економісти очікували уповільнення індексу споживчих цін до 6,2% з 6,5%, зафіксованих у грудні. Інфляція поступово уповільнювалася у США в останні місяці, проте такий січневий показник символізує, що поліпшення ситуації зі зростанням цін в країні майже зупинилося.

Без урахування цін на енергоносії та продукти харчування базовий показник ІСЦ зріс на 5,6% в річному вимірі в січні, що також дещо нижче за 5,7% у попередньому місяці. Це співставно з очікуваннями економістів щодо зростання показника на 5,5% у річному вимірі.

Цього місяця ринок пильно стежив за показниками інфляції у США, адже звіт про зайнятість в країні за минулий місяць породив очікування, що ФРС, ймовірно, доведеться більш агресивно посилювати монетарну політику.

На цьому тлі знизилися також ціни на нафту, оскільки енерготрейдери очікують потенційного ослаблення попиту у разі більш агресивного посилення політики ФРС.
jump
 
Повідомлень: 3974
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 924 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 09:34

39,70-39,87
prodigy
 
Повідомлень: 9377
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3096 раз.
Подякували: 3173 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 10:32

Провінція
39,90/40,05
42,35/42,55
alex lem
 
Повідомлень: 2633
З нами з: 25.12.08
Подякував: 124 раз.
Подякували: 334 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 10:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Сибарит написав:Как и при предыдущих размещениях, основной объем пришелся на "резервные" облигации. Предложенный объем был выкуплен полностью. Заявок было на сумму почти в 2 раза больше.

Обсяг поданих заявок по вчорашньому розміщенні "резервних" овдп був більше 46 млрд., задовільнили 7 млрд.
Філ
 
Повідомлень: 1748
З нами з: 17.08.10
Подякував: 2081 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 11:58

Панове, а хто знає - в ОТП банку реально долари купити ? Світять 39,69
Vitalych-new
 
Повідомлень: 1374
З нами з: 04.06.14
Подякував: 38 раз.
Подякували: 442 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 10308103091031010311
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3200, 3201, 3202
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
32014 35568729
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лют, 2023 11:56
V2
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 169, 170, 171
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1708 12696280
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 лют, 2023 20:06
Andrey2512
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22885774
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.