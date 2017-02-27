|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 лют, 2023 19:17
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
39,95/40,00
42,40/42,70
39,90/39,95
42,40/42,60
39,88/39,92
42,40/42,60
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 8500
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 147 раз.
- Подякували: 2865 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 15 лют, 2023 08:56
Запорожье
39,85/39,95
42,30/42,60
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 8500
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 147 раз.
- Подякували: 2865 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 15 лют, 2023 09:10
Індекс споживчих цін у США в січні зріс на 6,4% у річному вимірі – повільніше, ніж очікувалося, що може спричинити більш жорстке рішення Федрезерву щодо облікової ставки.
Про це повідомляє Financial Times.
Згідно з консенсус-прогнозом агентства Reuters, економісти очікували уповільнення індексу споживчих цін до 6,2% з 6,5%, зафіксованих у грудні. Інфляція поступово уповільнювалася у США в останні місяці, проте такий січневий показник символізує, що поліпшення ситуації зі зростанням цін в країні майже зупинилося.
Без урахування цін на енергоносії та продукти харчування базовий показник ІСЦ зріс на 5,6% в річному вимірі в січні, що також дещо нижче за 5,7% у попередньому місяці. Це співставно з очікуваннями економістів щодо зростання показника на 5,5% у річному вимірі.
Цього місяця ринок пильно стежив за показниками інфляції у США, адже звіт про зайнятість в країні за минулий місяць породив очікування, що ФРС, ймовірно, доведеться більш агресивно посилювати монетарну політику.
На цьому тлі знизилися також ціни на нафту, оскільки енерготрейдери очікують потенційного ослаблення попиту у разі більш агресивного посилення політики ФРС.
-
jump
-
-
- Повідомлень: 3974
- З нами з: 18.08.09
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 926 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 лют, 2023 09:34
39,70-39,87
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 9377
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3096 раз.
- Подякували: 3173 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Сер 15 лют, 2023 10:32
Провінція
39,90/40,05
42,35/42,55
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2633
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 334 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 лют, 2023 10:55
Сибарит написав:
Как и при предыдущих размещениях, основной объем пришелся на "резервные" облигации. Предложенный объем был выкуплен полностью. Заявок было на сумму почти в 2 раза больше.
Обсяг поданих заявок по вчорашньому розміщенні "резервних" овдп був більше 46 млрд., задовільнили 7 млрд.
-
Філ
-
-
- Повідомлень: 1748
- З нами з: 17.08.10
- Подякував: 2081 раз.
- Подякували: 354 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 лют, 2023 11:58
Панове, а хто знає - в ОТП банку реально долари купити ? Світять 39,69
-
Vitalych-new
-
-
- Повідомлень: 1374
- З нами з: 04.06.14
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 443 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 15 лют, 2023 12:33
edvardd написав:
Запорожье
39,85/39,95
42,30/42,60
39,90/39,95
42,40/42,55
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 8500
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 147 раз.
- Подякували: 2865 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 15 лют, 2023 13:10
Філ написав: Сибарит написав:
Как и при предыдущих размещениях, основной объем пришелся на "резервные" облигации. Предложенный объем был выкуплен полностью. Заявок было на сумму почти в 2 раза больше.
Обсяг поданих заявок по вчорашньому розміщенні "резервних" овдп був більше 46 млрд., задовільнили 7 млрд.
Упс
Случайно не в ту строку глянул. Действительно, удовлетворили меньше шестой части заявок.
Спасибо!
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 6811
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 5703 раз.
- Подякували: 18261 раз.
-
- Профіль
-
77
39
33
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|32014
|35568815
|
Сер 15 лют, 2023 11:56
V2
|
|1708
|12696305
|
|
|7975
|22885787
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|