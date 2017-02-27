навіщо депо, якщо є ОВДП без крілячого податку
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 лют, 2023 14:36
навіщо депо, якщо є ОВДП без крілячого податку
Додано: Сер 15 лют, 2023 14:45
Обсяг вкладів фізосіб у банках перевищив 1 трлн грн
За даними ФГВФО, на 1 січня 2023 року загальна сума вкладів фізосіб (у т.ч. фізосіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду склала 1 051,5 млрд грн. За грудень 2022 року цей показник збільшився на 58,4 млрд грн.
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок січня 2023 року:
- вклади у національній валюті – 654,0 млрд грн (+42,2 млрд грн за грудень);
- вклади в іноземній валюті – 397,5 млрд грн (+16,2 млрд грн за грудень).
Співвідношення гривневих вкладів до валютних протягом 2022 року майже не змінилося: відповідно 62,6% і 37,4% на початку року проти 62,2% і 37,8% наприкінці.
Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 січня 2023 року становила 3,0%, а сума їх вкладів склала 118,8 млрд грн (11,3% від загальної суми вкладів). Вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року.
«У 2022 році, як і в 2021 та 2020 роках, зафіксовано збільшення суми вкладів громадян в банках-учасниках Фонду. Якщо порівнювати з показником, який ми мали на 1 січня 2022 року (675,6 млрд грн), то річний приріст склав 375,9 млрд грн або 55,6%. Є кілька чинників, які зумовили це зростання. По-перше, з 13 квітня 2022 року «Ощадбанк» став учасником Фонду і це додало до нашої звітності 129,7 млрд грн. Другий чинник – переоцінка гривневого еквіваленту валютних вкладів внаслідок зростання курсу іноземної валюти (+95,5 млрд грн). Та найголовніше – ми фіксуємо реальне збільшення залишків коштів на рахунках фізосіб та ФОПів (+150,7 млрд грн). При цьому реальне зростання гривневих вкладів склало +139,2 млрд грн, а валютних становило +11,5 млрд грн», - пояснила заступник директора-розпорядника Фонду Ольга Білай.
Вона також відзначила, що кошти, що надходили на рахунки громадян у банках-учасниках Фонду як соціальні виплати майже відповідають обсягам зняття готівки населенням. Однак частина коштів залишилася в банках як у вигляді гривневих вкладів (головним чином на поточних рахунках), так і валютних.
На динаміку збільшення суми вкладів впливали соціальні виплати населенню (зокрема, надання фінансової допомоги від держави та міжнародних організацій), виплати військовослужбовцям, а також проведення банками, Нацбанком України та Фондом заходів із збереженням та підвищення довіри населення до зберігання коштів в банківських установах в умовах воєнного стану.
Додано: Сер 15 лют, 2023 15:25
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................15.02.2023...........16.02.2023
дата розрахунку...............14.02.2023............15.02.2023
Євро..................................39,3405.................39,1229...-0.57%
Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0698 (вчера 1.0758)
Индекс доллара DXY в 15-00 103.74 (вчера 102.94)
Стоило мне вчера написать про уверенное снижение, как оно сразу же сменилось не менее уверенным и более интенсивным ростом. За сутки доллар отыграл все, что потерял до этого за сутки с хвостиком.
Если смотреть на достаточно длинный период, график последних 2-х недель выглядит как плато после 4 месяцев падения и небольшого отскока.
Додано: Сер 15 лют, 2023 17:54
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Столиця ввечері світить весняні курси, які зігрвають:
Долар 39.77 на 39.85,
ойро 42.25 на 42.40.
Багато хто не вірив в такий розвиток подій, але результат на табло(с).
Додано: Сер 15 лют, 2023 18:26
Re: Валютний ринок в контексті ДС
з такою динамікою у червні помацаємо 37, особливо на фоні массованого наступу ЗСУ.
Бо для чого ж НБУ наливав па36,6?
А що б поповнити у червні - серпні 2022 року ЗВР доляром па33 від експортерів
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 15 лют, 2023 18:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 15 лют, 2023 18:30
Членов клуба 100к скорее удручают. Одна надежда, что через полторы недели Зебра не подведёт. Правда, что-то давненько его в этой теме не видать. Как бы не пришлось с фонарями разыскивать.
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