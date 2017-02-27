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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10310103111031210313>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.8 5 100
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
12%
12
40,00-40,50
25%
25
40,50-41,00
21%
21
41,00-41,50
13%
13
41,50-42,00
9%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
11
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 14:36

  Успіх написав:
  Дюрі-бачі написав:
  alex lem написав:Зупиніть карусель, я вийду. Перечекаю.
Поки можна продати $ дорожче 38,50 не бачу змісту зупиняти карусель для себе.

Якщо курс нирне під 38,50 - то перейдете на 3х-місячні гривневі депо, наприклад, під 15%? :D

навіщо депо, якщо є ОВДП без крілячого податку
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 14:45

Обсяг вкладів фізосіб у банках перевищив 1 трлн грн

За даними ФГВФО, на 1 січня 2023 року загальна сума вкладів фізосіб (у т.ч. фізосіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду склала 1 051,5 млрд грн. За грудень 2022 року цей показник збільшився на 58,4 млрд грн.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок січня 2023 року:

- вклади у національній валюті – 654,0 млрд грн (+42,2 млрд грн за грудень);
- вклади в іноземній валюті – 397,5 млрд грн (+16,2 млрд грн за грудень).

Співвідношення гривневих вкладів до валютних протягом 2022 року майже не змінилося: відповідно 62,6% і 37,4% на початку року проти 62,2% і 37,8% наприкінці.

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 січня 2023 року становила 3,0%, а сума їх вкладів склала 118,8 млрд грн (11,3% від загальної суми вкладів). Вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року.

«У 2022 році, як і в 2021 та 2020 роках, зафіксовано збільшення суми вкладів громадян в банках-учасниках Фонду. Якщо порівнювати з показником, який ми мали на 1 січня 2022 року (675,6 млрд грн), то річний приріст склав 375,9 млрд грн або 55,6%. Є кілька чинників, які зумовили це зростання. По-перше, з 13 квітня 2022 року «Ощадбанк» став учасником Фонду і це додало до нашої звітності 129,7 млрд грн. Другий чинник – переоцінка гривневого еквіваленту валютних вкладів внаслідок зростання курсу іноземної валюти (+95,5 млрд грн). Та найголовніше – ми фіксуємо реальне збільшення залишків коштів на рахунках фізосіб та ФОПів (+150,7 млрд грн). При цьому реальне зростання гривневих вкладів склало +139,2 млрд грн, а валютних становило +11,5 млрд грн», - пояснила заступник директора-розпорядника Фонду Ольга Білай.

Вона також відзначила, що кошти, що надходили на рахунки громадян у банках-учасниках Фонду як соціальні виплати майже відповідають обсягам зняття готівки населенням. Однак частина коштів залишилася в банках як у вигляді гривневих вкладів (головним чином на поточних рахунках), так і валютних.

На динаміку збільшення суми вкладів впливали соціальні виплати населенню (зокрема, надання фінансової допомоги від держави та міжнародних організацій), виплати військовослужбовцям, а також проведення банками, Нацбанком України та Фондом заходів із збереженням та підвищення довіри населення до зберігання коштів в банківських установах в умовах воєнного стану.
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 15:25

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................15.02.2023...........16.02.2023
дата розрахунку...............14.02.2023............15.02.2023
Євро..................................39,3405.................39,1229...-0.57%
Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0698 (вчера 1.0758)

Индекс доллара DXY в 15-00 103.74 (вчера 102.94)
Стоило мне вчера написать про уверенное снижение, как оно сразу же сменилось не менее уверенным и более интенсивным ростом. За сутки доллар отыграл все, что потерял до этого за сутки с хвостиком.
Если смотреть на достаточно длинный период, график последних 2-х недель выглядит как плато после 4 месяцев падения и небольшого отскока.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Столиця ввечері світить весняні курси, які зігрвають:
Долар 39.77 на 39.85,
ойро 42.25 на 42.40.

Багато хто не вірив в такий розвиток подій, але результат на табло(с).
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 18:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

з такою динамікою у червні помацаємо 37 на готівковому валютному ринку, особливо на фоні массованого наступу ЗСУ.
Бо для чого ж НБУ наливав па36,6?
А що б поповнити у червні - серпні 2022 року ЗВР доляром па33 від експортерів.
Авжеш, жадібність експортерів черговий раз їх підвела. Не хотіли продавати доляри па 37, все вичикували солодкого курсу, а в результаті прийдеться продавати доляри нижче 34
з НБУ не жартують 8)
обіцяю, не зявлятися на цьому форумі, якщо я помилюся з прогнозом.
а якщо ні, то всі, хто зі мною незгодний, і на своєму наполягають, що курс готівкого долара не опуститься до 37, попрошу чемно не з"являтися на форумі теж.
щоб все було справедливо.
парі укладаємо?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 15 лют, 2023 18:50, всього редагувалось 9 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 18:30

  somilitark написав:Столиця ввечері світить весняні курси, які зігрвають:
Долар 39.77 на 39.85,
ойро 42.25 на 42.40.

Членов клуба 100к скорее удручают. Одна надежда, что через полторы недели Зебра не подведёт. Правда, что-то давненько его в этой теме не видать. Как бы не пришлось с фонарями разыскивать.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 18:52

  somilitark написав:Столиця ввечері світить весняні курси, які зігрвають:
Долар 39.77 на 39.85,
ойро 42.25 на 42.40.

Багато хто не вірив в такий розвиток подій, але результат на табло(с).

Міняли Дніпра не вірить в баксопад і тримають $ як смугу фронту у Бахмуті , па 39,85/40,00.
п.с. не витримав , купив трошки
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 19:02

Yuri_61 навіть якщо уявити моцкальський сценарій і наші вирішать остаточно добити економіку доларом по 34 чи по 29... то це буде значити тільки одне: треба закупатися на всі, а не продавати
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 19:38

  Дюрі-бачі написав:Yuri_61 навіть якщо уявити моцкальський сценарій і наші вирішать остаточно добити економіку доларом по 34 чи по 29... то це буде значити тільки одне: треба закупатися на всі, а не продавати

А якщо потiм по 15 буде? :-)
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 19:48

  flyman написав:навіщо депо, якщо є ОВДП без крілячого податку

так, війна принесла доступ фізикам до ОВДП.
Нет худа без добра.
ScaryBee
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