Додано: Сер 15 лют, 2023 14:45

За даними ФГВФО, на 1 січня 2023 року загальна сума вкладів фізосіб (у т.ч. фізосіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду склала 1 051,5 млрд грн. За грудень 2022 року цей показник збільшився на 58,4 млрд грн.



Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок січня 2023 року:



- вклади у національній валюті – 654,0 млрд грн (+42,2 млрд грн за грудень);

- вклади в іноземній валюті – 397,5 млрд грн (+16,2 млрд грн за грудень).



Співвідношення гривневих вкладів до валютних протягом 2022 року майже не змінилося: відповідно 62,6% і 37,4% на початку року проти 62,2% і 37,8% наприкінці.



Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 січня 2023 року становила 3,0%, а сума їх вкладів склала 118,8 млрд грн (11,3% від загальної суми вкладів). Вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року.



«У 2022 році, як і в 2021 та 2020 роках, зафіксовано збільшення суми вкладів громадян в банках-учасниках Фонду. Якщо порівнювати з показником, який ми мали на 1 січня 2022 року (675,6 млрд грн), то річний приріст склав 375,9 млрд грн або 55,6%. Є кілька чинників, які зумовили це зростання. По-перше, з 13 квітня 2022 року «Ощадбанк» став учасником Фонду і це додало до нашої звітності 129,7 млрд грн. Другий чинник – переоцінка гривневого еквіваленту валютних вкладів внаслідок зростання курсу іноземної валюти (+95,5 млрд грн). Та найголовніше – ми фіксуємо реальне збільшення залишків коштів на рахунках фізосіб та ФОПів (+150,7 млрд грн). При цьому реальне зростання гривневих вкладів склало +139,2 млрд грн, а валютних становило +11,5 млрд грн», - пояснила заступник директора-розпорядника Фонду Ольга Білай.



Вона також відзначила, що кошти, що надходили на рахунки громадян у банках-учасниках Фонду як соціальні виплати майже відповідають обсягам зняття готівки населенням. Однак частина коштів залишилася в банках як у вигляді гривневих вкладів (головним чином на поточних рахунках), так і валютних.



На динаміку збільшення суми вкладів впливали соціальні виплати населенню (зокрема, надання фінансової допомоги від держави та міжнародних організацій), виплати військовослужбовцям, а також проведення банками, Нацбанком України та Фондом заходів із збереженням та підвищення довіри населення до зберігання коштів в банківських установах в умовах воєнного стану.