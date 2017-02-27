|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 лют, 2023 19:49
Евгений Н. написав:
А якщо потiм по 15 буде?
Брати кредити і купувати ще більше
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 545
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|32018
|35569351
|
Сер 15 лют, 2023 19:30
чик
|
|1708
|12696423
|
|
|7975
|22885826
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|