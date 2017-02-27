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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 лют, 2023 19:49
Евгений Н. написав:
А якщо потiм по 15 буде?
Брати кредити і купувати ще більше
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Додано: Сер 15 лют, 2023 20:04
ScaryBee написав: flyman написав:
навіщо депо, якщо є ОВДП без крілячого податку
так, війна принесла доступ фізикам до ОВДП.
Нет худа без добра.
физики сидят в овгз с 2017 года
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Додано: Сер 15 лют, 2023 20:07
J написав: ScaryBee написав: flyman написав:
навіщо депо, якщо є ОВДП без крілячого податку
так, війна принесла доступ фізикам до ОВДП.
Нет худа без добра.
физики сидят в овгз с 2017 года
то віпики
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ScaryBee
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Додано: Сер 15 лют, 2023 20:39
ScaryBee написав: flyman написав:
навіщо депо, якщо є ОВДП без крілячого податку
так, війна принесла доступ фізикам до ОВДП.
Нет худа без добра.
А що вже можна і відносно малі суми(наприклад 100кгрн) кидати в ОВДП?
Багато банків працює з такими сумами на ОВДП?
Напишіть - бо я зовсім не в темі?(знаю, що колись було від ляма, або від 500кгрн і то не багато банків бавились з фізиками)
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Додано: Сер 15 лют, 2023 20:48
Успіх написав:
А що вже можна і відносно малі суми(наприклад 100кгрн) кидати в ОВДП?
Багато банків працює з такими сумами на ОВДП?
Уже давно можна купити вiд однiєї облiгацiї (1000 грн. або USD або EUR) навiть через додатки у мобiльному - Сенс, Моню, Дiю (у неї лише грн.) та у деяких торговцiв
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