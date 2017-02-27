Додано: Сер 15 лют, 2023 21:42

ScaryBee написав: J написав: физики сидят в овгз с 2017 года физики сидят в овгз с 2017 года

то віпики то віпики

А каким ещё физикам добавился доступ с начала войны? Тем, кто раньше не мог финмон пройти разве что. И то ещё неизвестно чем это кончится. Заявят потом, как с депозитами, что раз при покупке ОВГЗ источник доходов не проверялся, то и их погашение - это не проверенный доход. И доказать, что тогда доход был легальный уже не получится, потому, что справки о доходах принимаются только за последние несколько лет (в Привате было максимум за два, например).Кстати, и сейчас доступ физиков к валютным ОВГЗ не то, чтобы безоблачный. Приват уже месяц молчит по поводу моей заявки. Можно купить в Сенсе, но сейчас в нём почти всё раскуплено. Ждут очередного выпуска.