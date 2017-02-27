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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10310103111031210313

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 101
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
12%
12
40,00-40,50
26%
26
40,50-41,00
21%
21
41,00-41,50
13%
13
41,50-42,00
9%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
11
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 19:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Евгений Н. написав:А якщо потiм по 15 буде?
Брати кредити і купувати ще більше
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 20:04

  ScaryBee написав:
  flyman написав:навіщо депо, якщо є ОВДП без крілячого податку

так, війна принесла доступ фізикам до ОВДП.
Нет худа без добра.

физики сидят в овгз с 2017 года
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 20:07

  J написав:
  ScaryBee написав:
  flyman написав:навіщо депо, якщо є ОВДП без крілячого податку

так, війна принесла доступ фізикам до ОВДП.
Нет худа без добра.

физики сидят в овгз с 2017 года

то віпики
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 20:39

Після закриття каруселі 100к - як варіант ОВДП? ;)

  ScaryBee написав:
  flyman написав:навіщо депо, якщо є ОВДП без крілячого податку

так, війна принесла доступ фізикам до ОВДП.
Нет худа без добра.

А що вже можна і відносно малі суми(наприклад 100кгрн) кидати в ОВДП?
Багато банків працює з такими сумами на ОВДП?
Напишіть - бо я зовсім не в темі?(знаю, що колись було від ляма, або від 500кгрн і то не багато банків бавились з фізиками)
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 20:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:А що вже можна і відносно малі суми(наприклад 100кгрн) кидати в ОВДП?
Багато банків працює з такими сумами на ОВДП?

Уже давно можна купити вiд однiєї облiгацiї (1000 грн. або USD або EUR) навiть через додатки у мобiльному - Сенс, Моню, Дiю (у неї лише грн.) та у деяких торговцiв
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 21:42

  ScaryBee написав:
  J написав:физики сидят в овгз с 2017 года

то віпики

А каким ещё физикам добавился доступ с начала войны? Тем, кто раньше не мог финмон пройти разве что. И то ещё неизвестно чем это кончится. Заявят потом, как с депозитами, что раз при покупке ОВГЗ источник доходов не проверялся, то и их погашение - это не проверенный доход. И доказать, что тогда доход был легальный уже не получится, потому, что справки о доходах принимаются только за последние несколько лет (в Привате было максимум за два, например).

Кстати, и сейчас доступ физиков к валютным ОВГЗ не то, чтобы безоблачный. Приват уже месяц молчит по поводу моей заявки. Можно купить в Сенсе, но сейчас в нём почти всё раскуплено. Ждут очередного выпуска.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 22:07

  moveton написав:,

Кстати, и сейчас доступ физиков к валютным ОВГЗ не то, чтобы безоблачный. Приват уже месяц молчит по поводу моей заявки. Можно купить в Сенсе, но сейчас в нём почти всё раскуплено. Ждут очередного выпуска.

я думал что в Привате оно покупается простым нажатием на кнопку :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 22:19

  flyman написав:навіщо депо, якщо є ОВДП без крілячого податку


А ты обеднеешь дюже,если заплатишь 20% от ставки 0.1 по валютному депо??? Носишься со своими ОВДП,як дурень с писаной торбой.Вас вроде как хотели набутылить уже с Вашими ОВДП,предлагая "добровольно-принудительно" поделиться прибылью в 1-5-2 відсотка від сумми инвестицій....ходили такие предложения и разговоры на уровне....но война-шашлыки у одного паренька,перебили эту тему..Теперь ты снова за старое :lol: Не дает тебе зуд в одном месте жить спокойно :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 22:19

  J написав:я думал что в Привате оно покупается простым нажатием на кнопку :roll:

Только во влажных фантазиях журналистов. Реально: заполняешь форму, обязательно к ней прикладываешь документы, подтверждающие доход (ХЗ насколько сейчас внимательно изучаемые, но если ничего не приложить, то просто не пропустит дальше) и конечным итогом является сообщение, что твоя заявка принята и её рассмотрят. А дальше чёрный ящик с непредсказуемым результатом. Прошлогодней весной через пару дней у меня таки появилизь записи, что ОВГЗ куплены. В этом году уже месяц, как "рассматривают" - ни подтверждения, ни отказа.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 22:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Кстати,с чего опять такой оптимизм по баксу...?? Наши "киты-спекули" закупляются на фоне 1 отчетного квартала?? Все как всегда,предсказуемо-уныло и как по часам.Никакой тебе встряски,треша-финтов..Все как по накатанной.Скучно.Где былые +2грн за пару дней...Бегающие олени по обменнкам,грациозные лоси с сумками кэша..Реально Скучно.Это разве рынок??
osafly
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