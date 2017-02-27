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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10311103121031310314>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 101
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
12%
12
40,00-40,50
26%
26
40,50-41,00
21%
21
41,00-41,50
13%
13
41,50-42,00
9%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
11
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 19:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Евгений Н. написав:А якщо потiм по 15 буде?
Брати кредити і купувати ще більше
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 20:04

  ScaryBee написав:
  flyman написав:навіщо депо, якщо є ОВДП без крілячого податку

так, війна принесла доступ фізикам до ОВДП.
Нет худа без добра.

физики сидят в овгз с 2017 года
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 20:07

  J написав:
  ScaryBee написав:
  flyman написав:навіщо депо, якщо є ОВДП без крілячого податку

так, війна принесла доступ фізикам до ОВДП.
Нет худа без добра.

физики сидят в овгз с 2017 года

то віпики
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 20:39

Після закриття каруселі 100к - як варіант ОВДП? ;)

  ScaryBee написав:
  flyman написав:навіщо депо, якщо є ОВДП без крілячого податку

так, війна принесла доступ фізикам до ОВДП.
Нет худа без добра.

А що вже можна і відносно малі суми(наприклад 100кгрн) кидати в ОВДП?
Багато банків працює з такими сумами на ОВДП?
Напишіть - бо я зовсім не в темі?(знаю, що колись було від ляма, або від 500кгрн і то не багато банків бавились з фізиками)
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 20:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:А що вже можна і відносно малі суми(наприклад 100кгрн) кидати в ОВДП?
Багато банків працює з такими сумами на ОВДП?

Уже давно можна купити вiд однiєї облiгацiї (1000 грн. або USD або EUR) навiть через додатки у мобiльному - Сенс, Моню, Дiю (у неї лише грн.) та у деяких торговцiв
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 21:42

  ScaryBee написав:
  J написав:физики сидят в овгз с 2017 года

то віпики

А каким ещё физикам добавился доступ с начала войны? Тем, кто раньше не мог финмон пройти разве что. И то ещё неизвестно чем это кончится. Заявят потом, как с депозитами, что раз при покупке ОВГЗ источник доходов не проверялся, то и их погашение - это не проверенный доход. И доказать, что тогда доход был легальный уже не получится, потому, что справки о доходах принимаются только за последние несколько лет (в Привате было максимум за два, например).

Кстати, и сейчас доступ физиков к валютным ОВГЗ не то, чтобы безоблачный. Приват уже месяц молчит по поводу моей заявки. Можно купить в Сенсе, но сейчас в нём почти всё раскуплено. Ждут очередного выпуска.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 22:07

  moveton написав:,

Кстати, и сейчас доступ физиков к валютным ОВГЗ не то, чтобы безоблачный. Приват уже месяц молчит по поводу моей заявки. Можно купить в Сенсе, но сейчас в нём почти всё раскуплено. Ждут очередного выпуска.

я думал что в Привате оно покупается простым нажатием на кнопку :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 22:19

  flyman написав:навіщо депо, якщо є ОВДП без крілячого податку


А ты обеднеешь дюже,если заплатишь 20% от ставки 0.1 по валютному депо??? Носишься со своими ОВДП,як дурень с писаной торбой.Вас вроде как хотели набутылить уже с Вашими ОВДП,предлагая "добровольно-принудительно" поделиться прибылью в 1-5-2 відсотка від сумми инвестицій....ходили такие предложения и разговоры на уровне....но война-шашлыки у одного паренька,перебили эту тему..Теперь ты снова за старое :lol: Не дает тебе зуд в одном месте жить спокойно :mrgreen:
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 22:19

  J написав:я думал что в Привате оно покупается простым нажатием на кнопку :roll:

Только во влажных фантазиях журналистов. Реально: заполняешь форму, обязательно к ней прикладываешь документы, подтверждающие доход (ХЗ насколько сейчас внимательно изучаемые, но если ничего не приложить, то просто не пропустит дальше) и конечным итогом является сообщение, что твоя заявка принята и её рассмотрят. А дальше чёрный ящик с непредсказуемым результатом. Прошлогодней весной через пару дней у меня таки появилизь записи, что ОВГЗ куплены. В этом году уже месяц, как "рассматривают" - ни подтверждения, ни отказа.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 22:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Привет всем, мне бы совет дельный получить, хотел сдать сегодня по 39,80 в Киеве 5к $, но смотрю как дергался курс на опте до 39,83, и передумал сдавать, но потом к вечеру вижу прием сдулся до 39,77. Вижу как черный рынок неохотно проседает вниз, но вот тут дилема не медвежья ловушка ли это. Как думаете, стоит подождать возврата до 40 на приеме или есть риски свалиться на 39,5, вроде такое уже проходили когда курс падал к 39,7 и потом уходил на 40+. Чисто сугубо Ваше мнение, не хочется терять 20-30 коп на такой сумме. Буду признателен если подскажите как лучше поступить, стоит ли ждать до конца февраля начало марта. Там вроде МВФ обещал одобрить нам 16 ярдов, мб это повлияет на курс тоже. Хотя на ﻿межбанке картина другая, тотальный дефицит валюты. Но там своя у них жизнь. Наличка играет туда сюда как обычно. Ваши рекомендации на завтра? Сдавать по 39,70 или подождать пока вернемся на 40+?
lizak560570
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